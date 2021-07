Rusia confirma la desaparición de un avión con 28 personas a bordo

Entornointeligente.com / Las autoridades rusas confirmaron la desaparición de un avión de pasajeros con 28 personas sobre la península de Kamchatka, en el extremo oriente del país.

Según medios rusos, el avión AN-26 desapareció del radar mientras cubría el vuelo entre las ciudades de Petropavlovsk-Kamchatsky a Palana.

#BREAKING : 1/ On #Kamchatka , the An-26 aircraft, which was performing a passenger flight from Petropavlovsk-Kamchatsky to Palana, disappeared.

— Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) July 6, 2021 El departamento regional del Ministerio ruso de Situaciones de Emergencia indicó que además de los seis miembros de la tripulación, viajaban 22 pasajeros, dos de ellos niños.

“El avión dejó de comunicarse por radio cuando se disponía a aterrizar. No informó de problemas a bordo”, dijo una fuente de los servicios de emergencia regionales citada por la agencia oficial TASS.

De acuerdo a la fuente, el AN-26 pudo haber caído al mar Ojotsk cuando realizaba la maniobra de aproximación al aeródromo de Palana.

Por su parte la portavoz de la oficina del fiscal de transporte local, Valentina Glazova, señaló que “se están realizando esfuerzos de búsqueda y rescate”.

“Todo lo que se sabe en este momento, lo que se ha podido establecer, es que la comunicación con el avión se interrumpió y no aterrizó” añadió la funcionaria.

#BREAKING Russia: Passenger plane goes missing in Far East — reports. A passenger plane with at least 28 people on board went missing over #Kamchatka in Russia’s Far East Tuesday. Search Operation launched #Russia #PassengerPlane pic.twitter.com/YD17LD91pd

— Tirthankar Das (@tirthaMirrorNow) July 6, 2021 Las autoridades están investigando si la desaparición del avión fue el resultado de violaciones de las reglas de seguridad o de malas condiciones climáticas.

Actualmente se lleva a cabo la operación de búsqueda y rescate, en la que participan las fuerzas de la sede local del Ministerio de Emergencias y aeronaves de la Flota rusa del Pacífico.

