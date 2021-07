Régimen de Daniel Ortega encarcela al líder estudiantil Lesther Alemán y a otros cinco opositores

Entornointeligente.com / En una nueva jornada de persecución en Nicaragua, la Policía Nacional, que está al servicio del régimen de Daniel Ortega, detuvo la noche de este lunes 5 de julio a otros seis opositores. Entre ellos, se encuentran los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez.

Ambos jóvenes forman parte de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).

Esta noche también fue arrestado el aspirante presidencial Medardo Mairena, integrante del Movimiento Campesino, junto con sus compañeros Pedro Mena, Fredy Navas y Pablo Morales.

“Estamos asustados de ver que a Lesther lo detuvieron, las cosas ocurrieron hace pocos momentos, cuando a mí me avisan que a Lesther lo están deteniendo en ese momento están entrando aquí, lo único que hice fue pedirles que no fueran violentos, no sabíamos que iba a ocurrir en ese momento”, dijo Mora, según declaraciones recogidas por el portal 100% Noticias .

El joven es reconocido por increpar cara a cara a Ortega en el inicio de un fallido diálogo nacional durante las protestas del 2018.

Además, Mora comentó que dos patrullas con agentes policiales allanaron la vivienda en la que se encontraba Jerez.

“Entraron y nos preguntaron por Max se metieron al cuarto donde estaba lo sacaron esposados y yo pedí que no lo golpearan que no fueran violentos, nos sentaron a los tres y nos quitaron los teléfonos”, mencionó.

La reciente escalada represiva, que comenzó el 20 de mayo , deja hasta ahora como saldo 27 opositores arrestados a menos de cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre.

