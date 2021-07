¿Qué equipo necesitas para DJ? | Guia principiante

Un controlador de DJ es una forma de controlar el software de DJ en una computadora portátil. La mayoría de los DJ modernos usan un controlador con una computadora portátil, ya que es una configuración mucho más delgada y más fácil de transportar. No solo eso, sino que es mucho más cómodo de usar. El controlador de DJ puede hacer scratch como un tocadiscos, escuchar medios y reproducir archivos de música e incluso agregar efectos. También se puede utilizar para crear ritmos sobre la marcha durante una actuación.

Puede sincronizar su controlador con su configuración de iluminación para un espectáculo de luces que se mueve con su música. Los controles en un controlador de DJ incluyen: jog wheels, pulsadores, faders, todos los cuales generalmente se pueden configurar según la forma en que desea realizar. También se puede utilizar para “rayar” con las ruedas de trabajo o conectando un tocadiscos con un álbum de código de tiempo.

El álbum de código de tiempo se puede usar en las pistas de referencia y scratch, y puede usarlo con su pista favorita, como un registro físico. Esto significa que no tendrá que traer su colección de discos al programa porque podrá hacer referencia a ellos digitalmente en su controlador y configuración de registro de código de tiempo.

Los dos programas de DJ más populares del mercado son Serato y Rekordbox. Querrá asegurarse de obtener un controlador que funcione con el software que prefiera. Por lo general, el controlador solo funcionará correctamente con un tipo de software, para el que fue diseñado.

Los controladores de DJ de Pioneer son, con mucho, los más populares del mercado. El Pioneer DDJ 1000 y DDJ-1000SRTSerato Edition son los mejores de la línea en 2020. Los controladores de DJ de Hercules son de nivel de entrada y una buena opción para los principiantes que desean experimentar sin demasiado compromiso. Denon también fabrica algunos controladores de DJ que son de muy alta gama, incluido el Denon DJ Prime 4. Rane también tiene su sistema Seventy Two and Two Premium para profesionales que desean el mejor controlador de DJ. Algunos de los controladores de DJ de Pioneer populares y baratos son el SB3 y el DDJ-400.

¿Qué es una fuente de audio para DJ?

Estos son esencialmente tus dispositivos de entrada. Como DJ, llevas la fiesta con canciones que te encantan para mejorar creativamente la fiesta o el evento en el que actúas. Los DJ usan cualquier cosa, desde un reproductor de CD o un reproductor de discos hasta una computadora portátil o un reproductor multimedia de DJ que proporciona un programa para que el dj mezcle, haga scratch, corte e incluso remezclar creativamente con efectos. Los dispositivos digitales como las computadoras portátiles permiten a los DJ tener muchas más listas de reproducción y configuraciones preestablecidas y tener más control y consistencia sobre su conjunto.

¿Qué es un mezclador de DJ?

Se utiliza un mezclador para cambiar entre dos pistas de audio que se reproducen simultáneamente. Por ejemplo, cuando desee pasar de una canción a la siguiente. Esto se hace usando un crossfader y es el componente clave del mezclador. Los mezcladores pueden tener reproductores multimedia conectados o integrados, o los mezcladores de DJ de la vieja escuela se pueden usar con reproductores de discos para puristas. Los faders de un mezclador se pueden utilizar para crear efectos de scratch ajustando el volumen durante el scratching en la rueda de grabación o trabajo digital.

¿Qué son los auriculares para DJ?

Los auriculares para DJ pueden ser cualquier auricular de diseño cerrado, pero la calidad del sonido ciertamente variará. El diseño de espalda abierta permite demasiado ruido ambiental en el oído y no es una buena opción para presentaciones en vivo. Si todo lo que tiene es la espalda abierta, funcionarán para practicar sus cortes en la vuelta, pero no es una buena opción para el club donde el ruido del PA los dominará y será difícil escuchar algo. Si es posible, obtenga algo de cancelación de ruido, esos son los mejores, para que pueda enfocarse claramente en sus señales sin interferencia de ruido del club. Estos son algunos ejemplos de los mejores auriculares para DJ que vendemos en la tienda.

¿Cuáles son los mejores altavoces para DJ? Auriculares de DJ?

Monitores para DJ: puede que necesite dos tipos de altavoces para DJ. El primero son los monitores de DJ. Estos son monitores de estudio que tienen un sonido limpio y preciso para probar sus mezclas. Si eres un DJ de remezclas o un artista de grabación, estos son esenciales. Si actuarás principalmente en el club y tienes un presupuesto limitado, es posible que puedas omitirlos al principio y solo usar auriculares. Sin embargo, es mucho más divertido mezclar y practicar con monitores de estudio a través de auriculares, también es más fácil compartir su mezcla con otros DJ en su laboratorio o lugar de práctica.

Altavoces DJ – Sistema PA: El otro tipo de altavoces DJ son los altavoces PA o los altavoces Pro Audio. Estos son altavoces creados para el manejo de alta potencia y, por lo general, incluyen subwoofers pesados ​​para que la multitud se mueva. Si estás tocando en fiestas en casa, lo cual es inevitable al principio, querrás ver algunos parlantes de dj básicos con alimentación. Si tiene un presupuesto limitado, algunos de los mejores altavoces para dj para elegir son los altavoces activos Mackie, que son compatibles con Bluetooth y fáciles de configurar. Tener altavoces que son fáciles de configurar y que suenan muy bien hacen que las fiestas en casa sean mucho más simples y divertidas.

Si está buscando hacer bodas y eventos más grandes, necesitará tener algunos subwoofers de algún tipo. El precio de los subwoofers de alta calidad ha bajado a lo largo de los años e incluso vienen con amplificadores de clase D de alta potencia que son limpios y mucho más livianos que los típicos de clase A.

Es posible que no necesites ningún altavoz si solo estás tocando. clubes, normalmente tendrán su propia configuración de sonido.

Paquetes de equipos de DJ

¿Busca ahorrar algo de efectivo y obtener todo lo que necesita en un solo paquete? Hay muchos paquetes diferentes disponibles que pueden ahorrarle dinero y también brindarle todo lo que necesita. Paquetes de equipos de DJ .

El paquete anterior tiene auriculares, altavoces de estudio para DJ, cables de controlador simple y todo lo que necesita es una computadora portátil decente. Asegúrese de que si desea altavoces para tocar con un volumen más alto, obtenga los altavoces adecuados en lugar de los monitores de estudio como se muestra arriba.

Paquetes de equipos de DJ profesionales

Aquí hay un paquete de estilo club más profesional con un sistema de altavoces completo para realizar fiestas en casa o clubes. Viene con reproductores multimedia CDJ-3000 independientes y todos los cables, soportes y altavoces que necesitará. Este es uno de los equipos más populares de las mejores marcas de DJ como Pioneer DJ .

¿Qué es la iluminación de DJ?

Cuando estés en un escenario interpretando tu set, querrás asegurarte de crear el ambiente. Eso es exactamente lo que hacen los sistemas de iluminación de DJ. En estos días, los dj modernos utilizan luces LED Par que son muy ligeras y portátiles. Para aumentar la emoción del espectáculo, puede agregar efectos como Scorpion Laser Effect Lights, Chauvet DJ Swarm o una bola de espejos de discoteca tradicional. Para espectáculos de DJ de alto nivel en lugares más grandes, las luces de cabeza móvil son muy populares. Se pueden sincronizar juntos y controlar mediante un controlador de iluminación especial para dj. Los DJ también usan paneles de video para DJ que pueden presentar contenido de video y son modulares. Esto significa que puede configurar estos paneles en grandes arreglos para grandes eventos como lanzamientos de productos, conciertos y más.

