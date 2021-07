Personal de salud vende helados y cigarrillos para sobrevivir en Venezuela

Entornointeligente.com / Ante la grave crisis que vive el país y los bajos salarios que perciben, el personal de salud debe ingeniársela para sobrevivir en Venezuela.

“Yo tengo que vender helados en mis tiempos libres para poder sobrevivir. Los vendo en Bs. 1.000.000 y aunque no me alcanza para poder comer, me ayuda en algo”, dijo una de las trabajadoras del Hospital Los Magallanes de Catia.

Mientras, Dulce González, trabajadora del sector salud, durante la protesta por salarios dignos a las puertas del Hospital Los Magallanes de Catia expresó que debe vender cigarros para poder tener pasaje para ir a trabajar.

“Nosotros venimos a trabajar y luchar por los pacientes, pero no vemos ningún beneficio. Necesitamos que nos paguen de verdad porque nuestras necesidades no aguantan más. Yo vendo cigarros desde mi casa hasta el centro de salud para poder tener para el pasaje”, acotó la mujer en un video publicado por el periodista Rayberd Alvarado en su cuenta en la red social Twitter ( @rayberdl18 ).

Personal de salud tomará el Ministerio de Salud en protesta Trabajadores sanitarios anunciaron que este miércoles tomarán la sede del Ministerio de Salud en protesta, y en caso de no recibir respuestas a sus exigencias irán a una “huelga de brazos caídos”.

Así lo anunció Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, a propósito de la manifestación que se realiza en al menos 15 centros asistenciales de la ciudad capital.

“Volvemos a las calles para exigir el pago completo de lo acordado en el Acta de Convenio, ya estamos cansados de ser siempre los marginados”, expresó Zambrano.

Desde la protesta en la Maternidad Concepción Palacios, una trabajadora del sector salud explicó que quiere sueldos dignos.

“Queremos que nos reconozcan nuestro trabajo. No hemos parado desde que comenzó la pandemia, y seguimos consecuentes con nuestro trabajo; no estamos haciendo labor social, queremos un sueldo como lo tienen los diputados de la Asamblea Nacional (AN)”, expresó Marisol Carreño.

