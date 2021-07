Los pacientes tardan mucho en llegar al hospital para evitar un infarto

Entornointeligente.com / El 90 % de los pacientes que se presentan con síntomas como dolor en el pecho, no presentan relación con complicaciones en el corazón.

Dr. Héctor Martínez, cardiólogo y presidente de la American College of Cardiology capítulo de Puerto Rico.

El dolor abdominal y el dolor de pecho, aunque este último puede estar relacionado con un problema muscular y no justamente con una falla del corazón, son las causas más comunes de visitas a las salas de emergencia.

El Dr. Héctor Martínez , cardiólogo y presidente de la American College of Cardiology capítulo de Puerto Rico , señaló en entrevista con Medicina y Salud Pública que los pacientes que desarrollan un tipo de apretón o quemadura en el pecho tras una actividad deportiva que empeora cuando hay mayor esfuerzo suelen presentar una angina, sin embargo, es importante señalar que la sintomatología puede variar, ya que, por ejemplo, en el caso de las mujeres se `pueden presentar síntomas como dolor en la quijada, dolor en la espalda o dolor en la boca del estómago.

Aunque el especialista indicó que el 90 % de los pacientes que se presentan con síntomas como dolor en el pecho, no presentan relación con complicaciones en el corazón, si destacó la importancia de acudir a una revisión para detectar a tiempo un problema serio y para permitir que los profesionales puedan actuar rápido.

“En Puerto Rico, los pacientes tardan mucho en visitar la sala de emergencia, lo más importante es que debería visitar rápido su sala de emergencia más cercana preferiblemente si conoce los servicios que tiene cerca, que sepa de que dispone y que se pueda hacer una rebasculación inmediata”, señaló.

Así, resulta indispensable asistir regularmente a controles y no esperar la aparición de la sintomatología, pues por ejemplo, específicamente los pacientes diabéticos, pueden desarrollar un infarto que muchas veces puede ser mortal sin presentar un dolor en el pecho.

“Mientras más temprano llegue el paciente a una sala de emergencia y reciba los servicios necesarios, mayor es la probabilidad que podamos salvar los músculos del corazón. El músculo del corazón es bastante adepto a recibir suficiente oxigenación y cuando no recibe suficiente sangre con oxígeno se va muriendo y desarrollando cicatrices, una vez desarrolle esta cicatriz en el músculo del corazón, lamentablemente no puede contraer bien y es cuando el paciente presenta condición de corazón débil o fallo cardiaco y con el fallo ya se deben cambiar los estilos de vida, pues su probabilidad de vida para sus próximos 5 o 10 años está bien limitada, explicó el cardiólogo .

El paciente debería presentarse en el hospital lo más rápido posible para poder hacer una cirugía de emergencia que se conoce como una angioplastia, un procedimiento que se hace por el brazo en el que se usan diferentes instrumentos para destapar las arterias del corazón.

“Todos los días en Puerto Rico mueren más de 60 personas de condiciones cardiacas y eso no lo vemos en los medios, lo que vemos es que los pacientes mueren de COVID, que cada vez es en una cantidad mucho menor, por eso es importante volvernos a enfocar en estas condiciones que son muy prevalentes y muy dañinas para nuestra sociedad”, manifestó el Dr. Martínez.

Recomendaciones del cardiólogo

Realizar cambios en el estilo de vida, específicamente abandonando el cigarrillo, consumiendo en la dieta menos carbohidratos y concentrándose más en la proteína, así como tomar medicamentos como las etaminas que son medicamentos que ayudan a modificar la forma en la que el hígado trabaja con las grasas y con el colesterol, son cambios favorables para la salud del corazón.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com