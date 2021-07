Lara | Cisterneros denuncian que pagan un dólar por cada litro de gasolina subsidiada – El Pitazo

Entornointeligente.com / Barquisimeto .- Conductores de cisternas que trabajan en el Llenadero Jacinto Lara , ubicado en el oeste de Barquisimeto, deben cancelar hasta un dólar por cada litro de gasolina en estaciones de servicio subsidiadas para adquirir más de los 60 litros de combustible que les asignan una o dos veces al mes, alertaron cinco representantes del sector, que declararon en condición de anonimato, este 6 de julio.

El gremio entregó una solicitud en la Hidrológica del estado Lara (Hidrolara) para que la directiva revise las denuncias de presuntos cobros ilegales y las rutas que deben cubrir a cambio de combustible en las estaciones de servicio Terminal y Sindical o, incluso, de agua en el llenadero público.

Por la escasez de combustible que se recrudeció tras la llegada de la pandemia del COVID-19 , los cisterneros tienen acceso a solo 60 litros de gasolina cada 15 o 25 días, explicó un afectado. La falta de combustible y otras restricciones limitan los ingresos del sector desde hace más de un año, sostuvo.

“Para poder surtir esos 60 litros debo realizar un viaje totalmente gratis a la comunidad o centro asistencial (que indique el personal del Llenadero San Juan). Luego de eso, no me alcanza la gasolina para hacer mis viajes particulares. Para yo poder surtir una mayor cantidad de gasolina, me exigen el pago a precio internacional. Ahorita están pidiendo un dólar por cada litro”, agregó la misma fuente.

