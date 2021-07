La hermosa escultura ósea de 51.000 años está cambiando nuestra visión de los neandertales

Como seres humanos, nos gusta pensar que tenemos algunos rasgos bastante únicos en el reino animal. El idioma nos permite comunicarnos de manera eficiente entre nosotros. La cultura preserva y acumula conocimientos a lo largo de generaciones. La tecnología y las herramientas nos ayudan a resolver problemas. Los símbolos y el arte revelan pistas sobre nuestras complejas experiencias.

Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que los rasgos que tendemos a asumir son exclusivos de los humanos modernos, pueden haber estado presentes también en nuestros primos homínidos.

Los científicos han anunciado ahora el descubrimiento de un hueso de ciervo gigante grabado de 51.000 años producido por Neandertales en las montañas de Harz, ahora en el norte de Alemania. Los grabados de huesos de ciervo están arreglados de forma ordenada y artística con motivos de chevron.

La evidencia previa de rasgos simbólicos y artísticos en los neandertales ha sido escasa, pero los nuevos hallazgos plantean preguntas interesantes sobre cuán complejo puede haber sido realmente el comportamiento neandertal.

Los hallazgos se suman a investigaciones anteriores que ya indicaron que los neandertales tienen rasgos de comportamiento complejos, como su capacidad para hacer y escuchar los sonidos del habla de los humanos modernos, su producción de herramientas y tecnología, y su duelo por los muertos.

Los arqueólogos Dirk Leder, Thomas Terberger y sus colegas hueso de ciervo fechado por carbono, lo ubicaron en 51,000 años. El análisis microscópico y la replicación experimental sugieren que el hueso fue hervido para ablandarlo antes de que se realizara la incisión.

Hasta ahora, Neandertal artístico prueba equivalían a motivos minimalistas y estarcidos a mano en las paredes de las cuevas en tres sitios españoles: La Pasiega, Maltravieso y Ardales.

Los autores del nuevo estudio creen que el grabado de líneas simples en el diseño de chevron se combina con el hecho de que estos ciervos gigantes ( Megaloceros giganteus ) eran raros al norte de los Alpes en ese momento, refuerza la idea de que las tallas tienen un significado simbólico y muestran evidencia de imaginación conceptual en los neandertales.

?Los hallazgos arqueológicos de grabados de artistas son raros y, en algunos casos, ambiguos. La evidencia de decoraciones artísticas sugeriría la producción o modificación de objetos por razones simbólicas más allá de la mera funcionalidad, agregando una nueva dimensión a la compleja capacidad cognitiva del neandertal?. escribe Silvia Bello del Museo de Historia Natural de Londres, en un artículo adjunto de News & Views publicado en Naturaleza.

?La elección del material, su preparación antes del tallado y la hábil técnica utilizada para el grabado son indicativos de una experiencia sofisticada y una gran habilidad en el procesamiento del hueso?, agrega Bello.

Una pregunta en el corazón de esta investigación es si estos neandertales fueron influenciados por los antiguos H. sapiens contemporáneos en la producción de este tipo de hueso tallado.

Leder, que trabaja en el Servicio Estatal de Patrimonio Cultural de Baja Sajonia, y sus colegas creen que los neandertales tenían las habilidades manuales e intelectuales para producir el artefacto independientemente de cualquier influencia humana moderna.

Respaldan su hipótesis con evidencia arqueológica que sugieren H. sapiens llegó a Europa central varios milenios después de la datación del hueso incidido.

Sin embargo, dada la reciente prueba para el intercambio de genes entre los neandertales y los humanos modernos hace más de 50.000 años, Bello cree que no podemos descartar la posibilidad H. sapiens tuvo cierta influencia en los neandertales que producen este tipo de artefactos.

?Dado este temprano intercambio de genes, no podemos descartar un intercambio igualmente temprano de conocimientos entre las poblaciones humanas y neandertales modernas? ella escribe.

?La posibilidad de un conocimiento adquirido por el hombre moderno no subestima, en mi opinión, las capacidades cognitivas de los neandertales. Al contrario, la capacidad de aprender, integrar la innovación en la propia cultura y adaptarse a las nuevas tecnologías y conceptos abstractos debe reconocerse como un elemento de complejidad conductual ?.

La investigación fue publicada en Naturaleza, Ecología y Evolución .

