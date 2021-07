F9 (2021) alcanza el medio millón en ventas

Entornointeligente.com / Las producciones como Hi, Mom y Detective China Town 3, producidas en China (2021), consiguieron generar 822 y 685 millones de dólares respectivamente. “Fast and Furious” es, de momento, la que ha superado los 500 millones desde 2019. “Godzilla vs Kong” (2021) , la valiza segura de Warner estrenada en abril, estuvo cerca de alcanzar el medio billón, pero al final llegó a los 446 millones a nivel global. Aunque parecen cifras bajas en comparación con las otras, es un buen resultado, teniendo en cuenta que se añadió primero en HBO Max de Estados Unidos.

Desde que F9 llegó a Norteamérica, las venta de las entradas consiguió 123 millones de dólares, ocupando el puesto número dos desde el comienzo de la pandemia. Un lugar tranquilo (2021) se estrenó una semana antes. Actualmente tiene el título de la película más taquillera de 2021 en E.E.U.U con una ganancia de 145 millones. De todos modos, F9 recaudó 70 en su debut, batiendo récords en su salida a la pantalla grande.

“F9” detrás de las cámaras, MotorTrend Tras el parón por la pandemia , la industria del cine se anima por la novedad que supone la nueva entrega de la saga . La pandemia ha afectado a la industria cinematográfica. Se cancelan o atrasan los rodajes, no se emiten las películas en la gran pantalla, etc. Es el ejemplo de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos de Marvel Studios, rodada en Australia. El 12 de marzo se canceló la grabación ya que el director Destin Daniel Cretton se autoaisló hasta obtener los resultados del coronavirus en la que dio negativo. El 22 de marzo Marvel decidió suspender las producciones de todas sus películas y series streaming.

A pesar de sus cifras en taquilla, se espera que Fast and Furious no alcance a las producciones anteriores debido a las restricciones COVID. No son buenas noticias para el estudio. Pagó 200 millones de dólares en la producción, sumando por supuesto, comercializar y difundir la propiedad. La saga debería acabar cerca del spin ? off Hobss & Shaw (2019), que recaudó 173 millones en USA y 579 en escala global. Otras de sus entregas como The Fate of the Furious (2017) y Furious 7 (2015), se consideran éxitos comerciales. Alcanzaron las cifras de 1.2 y 1.5 millones en todo le mundo, respectivamente.

Dirigida por Justin Lin y protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez y John Cena, Fast and Furious 9 muestra al ex corredor Dominic Toretto disfrutando una vida tranquila con su familia. La calma no dura tanto cuando se ve obligado a reunir de nuevo a su enigmático equipo para detener a un asesino y experto conductor. Que, además, comparten un vínculo de sangre con el protagonista. El reparto lo completan Helen Mirren, Charlize Theron, Tyrese Gibson y Ludacris .

