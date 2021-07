Estos lugares de Estados Unidos podrían convertirse en “caldo de cultivo” para potencialmente más variantes de covid-19, dice un experto

(CNN) — De la pandemia de covid-19 están surgiendo dos Estados Unidos: uno protegido por vacunas y el otro aún vulnerable a la infección. Y los expertos dicen que el progreso logrado en todo el país se ve amenazado por regiones con poca vacunación.

“Ya estamos comenzando a ver lugares con bajas tasas de vacunación que comienzan a tener picos relativamente grandes de la variante delta. Hemos visto esto en Arkansas, Missouri, Wyoming … esos son los lugares donde vamos a ver más hospitalizaciones y muertes también, desafortunadamente “, dijo a CNN el decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, el Dr. Ashish Jha.

“Y cada vez que tiene grandes brotes, se convierte en un caldo de cultivo para potencialmente más variantes”, añadió.

Los CDC lanzan chat de WhatsApp en español sobre covid 0:37 Partes del sur, suroeste y medio oeste están comenzando a ver picos en los casos. Muchos de esos estados, como Alabama, Arkansas, Louisiana y Mississippi, se encuentran entre los que tienen las tasas más bajas de vacunación, según los Centros para las Enfermedades de EE. UU. Control y Prevención .

Las tasas recientes de casos de covid-19 son en promedio tres veces más altas en los estados que han vacunado a una proporción menor de sus residentes que en los Estados Unidos en general, según muestran los datos de los CDC.

publicidad Si hay otro aumento, la Dra. Megan Ranney, profesora asociada de medicina de emergencia en la Universidad de Brown, dijo que los adultos jóvenes no vacunados podrían ser una gran parte del problema.

¿Cómo proteger a los niños de las variantes del nuevo coronavirus? Esto dice una experta “Ya hemos visto que la mayor cantidad de infecciones en los últimos meses ha sido en los adultos más jóvenes”, dijo Ranney. “Estas son las personas que se creían invencibles”, sostuvo.

Una mirada optimista sobre el covid-19 en Estados Unidos Después de semanas de casos en declive y con un exceso de dosis de vacunas, no debería haber un repunte en la infección en Estados Unidos, dijo el lunes la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN. “Tenemos la capacidad de detener al covid en seco”, dijo Wen.

Biden: La mejor defensa contra el covid-19 es la vacuna 0:31 Solo el 47,4% de la población de EE. UU. está completamente vacunada contra el virus, según datos de los CDC . Y con tanta transmisión entre aquellos que dudan en vacunarse, Wen dijo que es una buena idea que las personas vacunadas en áreas de alta transmisión sigan usando máscaras en el interior.

Si bien algunos expertos sostienen que las vacunas brindan una protección lo suficientemente buena como para que las personas vacunadas puedan renunciar a cubrirse la cara, las tasas de transmisión han hecho que otros sean más cautelosos.

“Si se encuentra en un área de baja infección y alta vacunación, no es necesario que use una máscara en el interior si está completamente vacunado”, dijo Jha a CNN el lunes. “Si estuviera en el suroeste de Missouri en este momento, estaría completamente vacunado, pero estaría usando una máscara en el interior”, explicó.

Un hospital de Missouri transfiere a los pacientes de covid-19 a otras instalaciones debido a la escasez de personal Un hospital de Missouri ha estado bajo tal tensión con casos en aumento en la región que los pacientes de covid-19 están siendo transferidos a hospitales en diferentes sistemas de salud.

El sistema de salud, CoxHealth, tiene actualmente 94 pacientes hospitalizados por covid-19, dijo Kaitlyn McConnell, directora de relaciones públicas de CoxHealth, a CNN el lunes. En Cox South, un hospital ubicado en Springfield, Missouri, 12 pacientes con covid-19 fueron trasladados a otras instalaciones en la región entre el viernes y el lunes por la mañana.

Conoce las diferencias entre variante delta y delta plus 2:33 “Si bien contamos con amplios suministros y espacio para atender a más pacientes, la dotación de personal sigue siendo un desafío”, dijo McConnell. “El desvío no es un estado permanente; solo lo usamos temporalmente. Está vinculado a la capacidad en un momento particular en el tiempo y se basa en lo que es mejor para el personal y los pacientes”.

McConnell dijo que el sistema de salud tuvo alrededor de 170 pacientes de covid-19 el invierno pasado y 280 miembros del personal viajaron para ayudar con la respuesta. Ahora el sistema está luchando por satisfacer la demanda actual sin ayuda adicional.

“Estamos trabajando enérgicamente para que más viajeros regresen, y contratar más personal, como lo hemos hecho durante la pandemia. Pero actualmente es un desafío debido a las épocas del año en que los viajeros tienden a estar disponibles”, dijo McConnell.

Arkansas, otro lugar de Estados Unidos en problemas por el covid-19 En las últimas semanas, CoxHealth ha transferido pacientes a instalaciones en Kansas City, St. Louis y el estado de Arkansas.

Una por una, todas las variantes del nuevo coronavirus identificadas hasta el momento Pero Arkansas es otro de los lugares de Estados Unidos que está comenzando a sentir los efectos de las bajas tasas de vacunación contra el covid. El Dr. Cam Patterson, rector de la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas, advirtió que si las tendencias en el estado continúan, podría significar otro aumento.

El analista médico de CNN, el Dr. Johnathan Reiner, dijo: “Arkansas, que tiene una tasa de vacunación muy baja, ha experimentado un aumento de más del 100% en los casos diarios durante las últimas dos semanas”.

¿Qué podría significar esto para el regreso a clases? Los niños que no están vacunados contra el covid-19 también corren un alto riesgo de infección, dijo Wen. Eso generó dudas sobre cómo será el nuevo año escolar en Estados Unidos para los estudiantes jóvenes.

“Estos gobernadores que han dicho que las escuelas ya no necesitan máscaras en el interior, eso es un gran error”, dijo Wen.

Fauci resalta relevancia de vacunación contra el covid-19 1:04 Teniendo en cuenta las preocupaciones sobre la salud mental, los resultados educativos y el empeoramiento de las disparidades, Wen dijo que cree que es necesario que los niños vuelvan a la escuela a tiempo completo y en persona en el otoño.

Pero incluso los casos leves del virus podrían tener un impacto a largo plazo para los niños. Por eso, las medidas de mitigación serían importantes para que los estudiantes regresen de manera segura, agregó. Esas medidas incluyen: enmascaramiento en interiores, pruebas de vigilancia y vacunación de adultos en el área (ya sean maestros, personal o padres).

La opinión de Fauci Incluso los padres vacunados de niños no vacunados pueden beneficiarse de usar máscaras en interiores, dijo la semana pasada el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Es posible, afirmó, que las personas experimenten infecciones intercurrentes y se las transmitan a sus hijos.

“Aún no hemos probado formalmente cuánta disminución hay en la probabilidad de transmitirlo a otra persona, incluidos los niños. Esa es una de las razones por las que hay que tener cuidado cuando se trata de algo como la variante delta “, dijo.

Han pasado 500 días desde la primera muerte por covid-19 conocida en Estados Unidos. Las variantes y las bajas tasas de vacunación amenazan con prolongar la pandemia La mejor protección contra la variante delta, han dicho los expertos, es inocular del 70 al 85% de la población contra el virus. Ranney ha dicho que espera que las vacunas que reciben la aprobación total eliminen el temor que queda en las personas que aún no se han vacunado.

“Hay algunas personas que escuchan eso de ‘emergencia’ en ‘autorización de uso de emergencia’ y de alguna manera piensan que la vacuna es riesgosa o que aún no se ha probado completamente”, dijo.

Deidre McPhillips y Lauren Mascarenhas de CNN contribuyeron a este informe.

