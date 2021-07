Inicia diplomado y taller práctico en medicina natural para terapeutas clínicos

Entornointeligente.com /

CONFIGURACIÓN

Desactivado

Omitir anuncio Duración: 02:09

Hace 2 horas

Más de 150 terapeutas clínicos de todo el país fortalecerán sus conocimientos adquiridos para luego brindar una mejor atención a sus pacientes. Viva Nicaragua – Canal 13, Somos Información y Entretenimiento www.vivanicaragua.com.ni Seguínos en nuestras Redes Sociales. ► Viva Nicaragua en Facebook: https://www.facebook.com/vivanicaragua13/ ► Viva Nicaragua en Instagram: https://www.instagram.com/vivanicaragua13/ ► Viva Nicaragua en Twitter: https://twitter.com/vivanicaragua13/ ► Viva Nicaragua en Youtube: https://www.youtube.com/vivanicaragua13/ ► Viva Nicaragua en TikTok: https://www.tiktok.com/@vivanicaragua13/

Envía tus comentarios a MSN

Indica una valoración global para el sitio:

Se abre en una ventana nueva Abre un sitio web externo Abre un sitio web externo en una ventana nueva

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

Entornointeligente.com