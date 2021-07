EN FOTOS: Así se desarrolló el Desfile Cívico-Militar por el 5 de Julio, Día de la Independencia de Venezuela (+Video)

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, encabezó este lunes el acto cívico-militar en conmemoración de los 210 años de la Independencia de Venezuela y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El desfile se realizó en el Paseo Monumental de los Próceres, en Caracas, con la presencia de 15.124 combatientes de los cuatro componentes de la FANB, así como una representación del pueblo venezolano.

«La Independencia es una lucha permanente. La Independencia no es un estado estático, que se logra y punto. No fue así hace 200 años, no fue así hace 100 años, no fue así hace 10 años, cuando conmemorábamos el aniversario junto a nuestro amado comandante Hugo Chávez. No fue así ni hoy, ni será así mientras existan en el mundo imperios que quieran ser hegemónicos y apoderarse de la autodeterminación de los pueblos», aseveró Maduro al inicio del desfile cívico-militar.

Desfile completo del 5 de Julio de 2021, Día de la Independencia de Venezuela Ver este vídeo en YouTube .

El jefe de Estado insistió en que la «Independencia es un acto dinámico, en constante movimiento, desde la Venezuela Bolivariana, curtida en luchas durante dos siglos, la Independencia es una lucha permanente por la dignidad y por la propia existencia humana en estas tierras».

Instruyó el Dignatario, junto a los representantes de los Poderes Públicos del país, que esta Independencia se «hace todos los días, se defiende y se construye todos los días», al señalar que hoy «podemos decir a nuestros Padres Libertadores, 210 años después podemos celebrar ese acto magnánimo de declarar la Independencia, en una tierra que es libre, rebelde y soberana, lo podemos celebrar de pie, con la mente y el alma tranquila, en paz y pleno ejercicio de nuestra soberanía amada».

Ratificó el presidente Maduro que está aquí «el Estado venezolano, la Nación venezolana, la unión cívico-militar, para celebrar los 210 años de este largo camino, con dignidad, alegría y amor patrio». Extendió un sentido saludo a la FANB por ser «hoy el día de los soldados y las soldadas de Venezuela» y ser «orgullo de todos los venezolanos y venezolanas, mi palabra de aliento, apoyo y felicitación».

El Presidente venezolano destacó que la conmemoración del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia de Venezuela «significa un compromiso para recuperar el Estado de bienestar socialista construido en estos años de Revolución Bolivariana, vencer las sanciones criminales y encontrar los camino del desarrollo sostenible». Indicó que Venezuela ha enfrentado y superado valientemente desafíos «para poder decir hoy ante los pueblos del mundo, para poder celebrar que somos un país unido, en paz, libre, soberano e independiente».

«Se nos engrandece el alma y se nos llena de energía el cuerpo cuando decimos tenemos Patria a la cual dedicarle nuestra vida, a la cual defender con nuestra vida», enfatizó el Mandatario nacional.

Evocó al Comandante Hugo Chávez al referir los principios expresados en el Plan de la Patria para «defender, garantizar y desarrollar la Independencia como bien inestimable con los cuales podremos lograr todos los demás». «No se equivocó el Libertador Bolívar, no se equivocó el Comandante Chávez, y no nos equivocamos hoy cuando decimos haber defendido la independencia del Estado y de la nación venezolana, nos permite hoy estar en posibilidad de conquistar, recuperar y reconquistar todos los derechos sociales y económicos que las sanciones criminales han vulnerado contra nuestro pueblo», afirmó.

Enfatizó que, aunque las oligarquías hayan impuesto su visión desintegradora y subordinada al imperio, «estamos seguros que se levantará una nueva ola de emancipación en América Latina y el Caribe».

El 5 de julio de 1811, Venezuela se convirtió en la primera nación en independizarse del dominio español, cuando representantes de siete provincias del país se unieron para acabar con la monarquía española, decisión refrendada en el Acta de Declaración de Independencia de Venezuela.

Los actos conmemorativos iniciaron con la izada de la Bandera Nacional en el asta principal del Foro Libertador, mientras se escuchaban las gloriosas notas del Himno Nacional interpretado por la Banda Marcial de la Academia Militar de Venezuela.

