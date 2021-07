Cabral y Báez: ocho años de reconstrucción

Entornointeligente.com / Aún no concluye la reconstrucción del hospital Cabral y Báez. Santiago. El hospital regional universitario José María Cabral y Báez cumplió ocho años del inicio de su intervención y aunque ya han puesto a funcionar algunas áreas, todavía no tiene fecha para su inauguración. Ayer el director del centro de salud, Bernardo Hilario, encabezó un acto para dejar en operación el área de internamiento clínico, a pesar de que hace siete meses fue inaugurada por el presidente Luis Abinader durante un acto realizado el 29 de enero del presente año, pero aún no disponía de personal. La unidad cuenta con 22 camas y está ubicada en el quinto nivel del ala sur. Hilario también informó que una empresa construirá un edificio de aparcamiento de siete pisos con capacidad para 700 automóviles, adicional al parque soterrado en proceso de terminación. El parqueo estará ubicada entre la avenida 27 de Febrero y la calle Sabana Larga y a cargo la compañía Parquéate RD, que será la que administrará, aunque según Hilario, será construida por el Gobierno central.

Habilitación

Hilario dijo que con las nuevas áreas habilitadas, ya el Cabral y Báez cuenta 278 habitaciones. Aunque el director del Cabral y Báez dijo que prácticamente están todas las áreas por concluir, sin embargo, el personal del Instituto Nacional de la Vivienda, que asumió la obra tras la eliminación de la OISOE, establece que en el ala oeste falta odontología, maxilofacial, esterilización y áreas administrativas. Se espera que pronto comiencen a trabajar las emergencias y laboratorios.

También falta el área de cocina, por lo que, para desayunar o comer, los médicos y enfermeras acuden a un espacio improvisado levantado en plywood. En el caso del parqueo soterrado, sirve por el momento como almacén por parte de la empresa contratista encargada de los trabajos, aunque una fuente del INVI dijo que esto funciona de manera provisional.

Hospital no ha dejado de funcionar

Aunque el director del Cabral y Báez asegura que solo faltan “algunos detallitos” para poder completar la remodelación, la gente percibe que falta mucho por reparar. En el mes de julio del 2013, el entonces ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, dejó iniciados los trabajos de reconstrucción del hospital con una inversión superior a los dos mil millones de pesos.

