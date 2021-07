Boris Johnson estende horário de funcionamento de pubs na Inglaterra para final da Euro

Entornointeligente.com / O Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, estendeu o horário de funcionamento de pubs na Inglaterra para a final da Eurocopa, no próximo domingo. De acordo com o “The Sun”, os bares poderão ficar abertos até 23h15 (no horário local) para o caso da partida ir para a prorrogação e penalidades.

Os planos assinados por Boris Johnson para tempo extra de bebida neste fim de semana valem independentemente de a Inglaterra fazer o confronto final em Wembley. Normalmente, os bares locais têm que fechar às 22h30 aos domingos, e os torcedores correriam o risco de serem expulsos caso a partida se alongasse.

Veja fotos da festa dos torcedores durante a Eurocopa 2021 Torcida da Macedônia do Norte marca presença na partida válida pelo grupo C, contra Áustria, na Arena Nacional em Bucareste, capital da Romênia Foto: JUSTIN SETTERFIELD / AFP Torcedor da Itália agita a bandeira nacional ao chegar ao estádio olímpico, em Roma, antes do início do jogo contra Turquia, na abertura da Eurocopa Foto: TIZIANA FABI / AFP Torcedoras suíças posam para foto antes da partida contra País de Gales. A disputa do grupo A aconteceu, no Estádio Olímpico de Baku, Azerbaijão Foto: OZAN KOSE / AFP Torcedores da Finlândia comemoram antes do jogo de futebol do Grupo B contra Dinamarca, no Estádio Parken, em Copenhague Foto: FRIEDEMANN VOGEL / AFP Torcedores da Dinamarca festejam antes do jogo de futebol do Grupo B contra Finlândia, no Estádio Parken, em Copenhague, Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP Pular PUBLICIDADE Torcedor da Holanda, que está no grupo C, veste as cores da seleção e da bandeira nacional na partida contra Ucrânia, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, capital do país Foto: JOHN THYS / AFP Torcedor da Polônia, do grupo E, aplaude a seleção antes da partida contra a Eslováqui,a no Estádio de São Petersburgo, na Rússia Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / AFP Torcedores suecos comemoram o empate sem gol depois do apito final da partida de futebol do Grupo E, entre Espanha e Suécia, no Estádio La Cartuja, em Sevilla, Espanha Foto: JOSE MANUEL VIDAL / AFP O premier também anunciou que todas as medidas de restrição para conter a Covid-19 serão suspensas na Inglaterra no próximo dia 19.

Itália e Espanha disputam a primeira semifinal da competição nesta terça, às 16h (de Brasília). Quem passar enfrentará na final o vencedor do confronto entre Inglaterra e Dinamarca, que acontece na quarta-feira.

