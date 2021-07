Argentina inicia producción del segundo componente de la vacuna Sputnik V

El laboratorio argentino Richmond anunció el lunes que dio comienzo a la producción del segundo componente de la vacuna rusa Sputnik V.

El presidente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueras, declaró la pasada semana a medios locales que se encuentran trabajando en completar con prontitud “todo el ciclo reproductivo” de la vacuna rusa, de acuerdo a lo acordado con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

También informó que se desarrolla un lote de 500.000 dosis del primer componente, el cual será sumado a las 450 mil que han sido producidas hasta ahora y están “a disposición del Gobierno” en espera de ser evaluadas por el Instituto Gamaleya y las autoridades de salud de Argentina.

Para la realización del proceso, Laboratorios Richmond empleará 100 litros del principio activo, producido en Rusia por el instituto Gamaleya, los cuales fueron enviados desde Rusia a la Argentina.

A través de su cuenta de twitter Sputnik dio la bienvenida al anuncio y lo calificó de “contribución importante” en la lucha contra la Covid-19 en el país sudamericano y el mundo.

Argentina’s Richmond Lab @richmond_lab finished production of 550,000 doses of #SputnikV vaccine to fight #COVID . Sputnik V team welcomes this effort & commitment. ✌️ https://t.co/BUeWOglFZ4

— Sputnik V (@sputnikvaccine) July 3, 2021 La nación sudamericana podría convertirse en exportadora de Sputnik hacia otras naciones de América Latina.

Arriba primer lote de vacunas de Sinopharm Este pasado domingo arribó a Argentina el primer lote de vacunas Sinopharm, consistente en 768 mil dosis. Durante el presente mes continuarán los vuelos desde el gigante asiático hacia la nación sudamericana, hasta que sean completadas 8 millones de unidades de la vacuna.

El Gobierno de Buenos Aires ha adquirido hasta la fecha 27.6 millones de dosis, en el marco de su Plan Estratégico de vacunación para enfrentar la segunda ola de la pandemia de Covid-19.

Argentina firmó un acuerdo con el China National Pharmaceutical Group Corp, en virtud del cual arribarán a Buenos Aires 24 millones de dosis de la vacuna china entre los meses de julio y septiembre próximos.

10 nuevos vuelos a Beijing, China ✈️����. Comenzamos julio con un impresionante cronograma de operaciones para traer al país 8 millones de vacunas Sinopharm. El primer vuelo parte hoy a las 12.50 hs, el resto en forma consecutiva entre el 7 y el 15 de julio. #AerolíneaDeBandera pic.twitter.com/tvdfmxH6zS

— Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) July 2, 2021

Hasta esta fecha, Aerolíneas Argentinas ha completado 29 vuelos de transportación de vacunas desde el comienzo de la pandemia de la Covid-19 en el país, ocho de estos procedentes de la capital de China, en los que fueron trasladados a Buenos Aires 5.963.200 dosis de la vacuna Sinopharm.

