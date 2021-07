Alcaldes herreranos decretan ley seca y suspenden eventos deportivos

Entornointeligente.com / En algunos distritos de la provincia de Herrera, sus autoridades han decidido tomar medidas adicionales a las establecidas a nivel nacional para mitigar el número de contagios con COVID-19 .

Versión impresa Es así como los alcaldes de algunos distritos como Pesé y Ocú han regulado, a través de decretos alcaldicios, la venta y consumo de alcohol, y las realizaciones de actividades deportivas, festivas y hasta religiosas.

En el distrito de Ocú, el alcalde Wilfredo Pimentel reguló la venta de bebidas alcohólicas en locales comerciales del distrito en horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, se implementará la ley seca durante el día sábado 10 y domingo 11 de julio y se harán ajustes para la realización de actividades deportivas. De hecho, se anunció la suspensión de la liga de fútbol del distrito .

En esa zona, no existe (por el momento) cuarentena dominical; mientras, rige el toque de queda hasta las 12 medianoche.

El alcalde ocueño indicó que la decisión de suspender estos encuentros deportivos es temporal, debido al incremento de casos que se han registrado en los últimos días en los diferentes corregimientos, y que a la fecha sobrepasan los 70 activos.

Estos juegos se realizan comúnmente los fines de semana, por lo que el alcalde propuso que los mismos se realicen en días de semana, sin la presencia de público, para evitar el contagio.

Mientras, en el distrito de Pesé , no se descarta que el próximo fin de semana se decrete nuevamente la ley seca, adoptada en todo el distrito la pasada semana.

Se trata del segundo distrito con mayor cantidad de casos activos en la provincia, con más de 140 activos, por lo que sus autoridades tomaron la decisión de prohibir la venta y consumo de licor en bares, cantinas, restaurantes y comercios como supermercados, minisúperes, entre otros.

Aunque la norma fue únicamente para el pasado fin de semana, el alcalde Erick Guerrero no descarta que se repita este fin de semana, toda vez que en el distrito rige la cuarentena total dominical.

