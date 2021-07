Actualidad del mercado de fichajes a 6 de julio de 2021

Entornointeligente.com / Estos han sido los principales fichajes, rumores y noticias de este martes 6 de julio. Este miércoles, nuevo directo con toda la información de un mercado que apunta a ser frenético 21.30: Cuatro bajas de golpe en Osasuna . Cuatro jugadores que se vuelven a sus respectivos clubes tras acabar sus cesiones en el conjunto rojillo. Osasuna ha dicho adiós a Jony , Manu Sánchez , Calleri y Roncaglia .

21.25: Junior sueña con fichar a Bacca , pero la llegada del colombiano del Villarreal se antoja muy complicada en términos económicos.

21.15: Mertens podría salir del Nápoles en verano. Tiene 34 años y cobra unos 9 millones anuales , por lo que si llegase una buena oferta por él, el conjunto italiano valoraría dejarle marchar.

21.00: La UD Ibiza se hace con los servicios de Mateusz Bogusz , futbolista que llega cedido desde el Leeds United .

20.50: Lukas Podolski no ha colgado todavía las botas. Al ex internacional alemán le queda gasolina para comprometerse por una temporada con el Gornik Zabrze de Polonia.

20.30: Ruyeri Blanco , nuevo jugador de Atlético Nacional . Llega procedente de Unión Magdalena .

July 4, 2021

20.25: El Tenerife suspira por la vuelta de Sergio González . Ya jugó la segunda mitad de la pasada temporada, cedido por el Cádiz .

20.20: La UD Logroñés anuncia el fichaje de Jesús Alfaro , ex del Hércules . Ha firmado por una temporada.

July 6, 2021

20.15: El América de Cali cierra la contratación de Elvis Mosquera , lateral de Atlético Bucaramanga .

20.05: Sao Paulo estrecha el cerco sobre Jonathan Calleri . El futbolista sigue perteneciendo a Deportivo Maldonado .

19.50: Francisco Javier Atienza se ha desvinculado del Real Zaragoza . Ambos han llegado a un acuerdo para la extinción del contrato que les unía.

July 6, 2021

19.30: El Chelsea recibe la enésima recomendación de que eche el resto y fiche a Haaland . Esta vez ha sido Petit .

19.20: Y tras seis días en el paro, Arda Turan vuelve a firmar con el Galatasaray , club del que se desvinculó por fin de contrato el pasado día 30.

19.10: El Racing de Santander anuncia la llegada para esta temporada del delantero Jack Harper . El Getafe se lo ha cedido por una temporada.

July 6, 2021

19.00: Umtiti , ofrecido al Milan . El central francés no cuenta para Koeman y su club le busca destino.

18.30: OFICIAL: Achraf , al PSG . El club parisino acaba de anunciar la incorporación del lateral diestro marroquí. Llega procedente del Inter de Milán .

July 6, 2021

18.25: Otra incorporación del Rijeka . Se trata del colombiano Jorge Obregón . Llega desde el Varazdin .

July 5, 2021

18.15: Ralf Rangnick suena para dirigir al Lokomotiv de Moscú . Hace no tanto sonaba para el Milan , tras dejar el RB Leipzig .

18.10: Jaume Costa y Dominik Greif , a un paso del Mallorca . Ambos habrían pasado ya el reconocimiento médico.

18.05: El futuro de Cristiano Ronaldo se aclarará en las próximas horas. Mendes viajará a Italia para negociar con la Juve .

17.55: Rui Patrício , a un paso de la Roma de Mourinho . Los Wolves lo venderán por unos 10 millones de euros.

17.50: Josip Drmic , del Norwich City al Rijeka . Se marcha en calidad de cedido por una temporada.

July 6, 2021

17.45: Un pequeño repaso a lo que está siendo el mercado en el fútbol femenino .

17.30: Enock Mwepu , del Red Bull Salzburg al Brighton & Hove Albion . Ha firmado por cuatro temporadas, pero no han trascendido los detalles del acuerdo.

July 6, 2021

17.15: La marcha de Alderweireld hará que el Tottenham acuda al mercado. Se habla de que buscará no uno, sino dos centrales .

16.50: Kolarov renovó con el Inter por un año más. Su contrato se extiende ahora hasta junio de 2022.

16.40: Grimaldo , objetivo de la Roma de Mourinho . El futbolista del Benfica suma un nuevo pretendiente a su lista.

16.30: El Valladolid rescinde el contrato de Vilarrasa . Sigue el club blanquivioleta reduciendo su plantilla de cara a la próxima temporada.

16.15: Kgatlana ficha por el Atlético Femenino . La delantera llega procedente del Eibar y firma hasta 2024.

July 6, 2021

15.20: El PSG arrancó su pretemporada. La expectación es máxima: hay varios fichajes pendientes de confirmar, como el de Ramos, Achraf o Donnarumma.

15.00: Griffin Dorsey firma con el Houston Dynamo. Probará suerte en la MLS.

July 5, 2021

14.20: La SD Huesca anuncia su tercer fichaje, Enzo Lombardo , extremo francés que llega a coste cero procedente del Mallorca .

July 6, 2021

14.00: El centrocampista Guendouzi ha llegado a un acuerdo con el Arsenal y con el Marsella para marcharse cedido al club francés, que se reserva una opción de compra.

July 6, 2021

13.30: El Barcelona Femenino ha hecho su primer fichaje. Ingrid Engen , centrocampista noruega, llega procedente del Wolfsburgo y ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2023.

13.10: OFICIAL: el Barcelona ha comunicado la venta de Junior Firpo al Leeds United . El defensa ha firmado un contrato con el club inglés hasta el mes de junio de 2025.

July 6, 2021

12.30: OFICIAL: Stefan Mitrovic ha aterrizado en el Getafe. El defensa central deja el Estrasburgo y jugará en el Coliseum Alfonso Pérez por las próximas tres campañas.

July 6, 2021

12.00: OFICIAL: el Eintracht de Frankfurt ha anunciado el fichaje de Enrique Herrero , joven delantero español que militaba en las categorías inferiores del Villarreal .

July 6, 2021

11.45: El Tottenham podría dar luz verde a la salida de Toby Alderweireld . Los ‘spurs’ están estudiando la posible incorporación de dos zagueros de calidad.

11.30: La revisión médica de Sergio Ramos con el Paris Saint-Germain , este miércoles . ‘L’Équipe’ ya le pone fecha y señala que el central sevillano, ex jugador del Real Madrid , firmará hasta el 30 de junio de 2023 .

11.00: OFICIAL: el jugador de 27 años Marko Alvir abandona temporalmente el Viktoria Plzen para jugar como cedido en el Maribor .

10.30: Pau López , en Marsella para pasar el reconocimiento médico . En las redes circulan imágenes del guardameta español de la Roma en territorio francés. Jugará cedido en el Olympique de Marsella .

10.00: Luka Gagnidze firma con el Dinamo de Moscú . Firma hasta 2026. El centrocampista llega procedente del Dinamo Tbilisi.

July 5, 2021

09.20: El Barça animó a Sergi Roberto a que escuchara ofertas. Su salida le vendría bien para rebajar masa salarial. Él prefirió seguir y el club le ofrece dos años más con redistribución de salario.

09.00: Joel Pereira se compromete con e l RKC Waalwijk. El meta firma por un año con opción a otro más con el club neerlandés.

July 5, 2021

08.40: El Madrid echa cuentas para el fichaje de Mbappé , del PSG. Según ‘AS’, le preocupan los 15 ‘kilos’ que cobran Hazard y Bale , que suponen el 13% del tototal de la masa salarial.

07.30: El joven defensa Jhon Almagro llega a Atlético Santo Domingo.

July 6, 2021

06.55: Club Atético Porteño anunció el fichaje del ‘Pichi’ Milton Bolaños .

06.30: Milton Caraglio regresa a Rosario Central tras firmar por 18 meses.

06.15: Jocelyn Gourvennec dirigirá el Lille a partir de la próxima campaña.

July 5, 2021

05.55: Eric Curbelo continuará en Las Palmas tras el anuncio del club.

05.30: El Albacete anunció el regreso de Rafa Gálvez . El jugador firmó para las próximas dos temporadas procedente del Castellón .

04.40: River Plate ya tendría cerrado a Brian Romero . El jugador ocuparía la vacante de Borré .

04.10: Wesley Said llegó libre al Lens procedente del Toulouse .

03.20: Christian Altamirano y Carlos Róchez , nuevos fichajes de Olimpia .

02.55: Todo apunta a que Miralem Pjanic jugará en el Tottenham la próxima temporada.

02.25: Luka Romero aterrizará en la Lazio . El debutante más joven de Primera División no llegó a ningún acuerdo con el Mallorca .

01.40: El Besiktas se interesa en Rachid Ghezzal . El conjunto blanquinegro quiere continuar su buena dinámica fichando a uno de los mejores jugadores del campeonato.

00.50: Borré se quiso despedir de River Plate tras el anuncio de su marcha al Eintrach de Frankfurt .

00.35: Internacional de Barranquilla ficha a Gabriel Mercado . El jugador proveniente del Al Rayyan catarí cuenta con un gran currículum.

00.00: Carlos Bacca podría volver a Junior de Barranquilla . Las pretensiones económicas del jugador alejarían esta posibilidad.

Estos son los rumores y fichajes del mercado en el día anterior:

— El Eintracht de Frankfurt confirmó la llegada como agente libre de Rafael Santos Borré . Terminó su contrato con River Plate el pasado 30 de junio.

— Sergio Ramos es del PSG a falta de que complete su reconocimiento médico. El camero acordó, según ‘L’Équipe’, todos los detalles de su contrato.

— El Atlético de Madrid ya tiene a su primer fichaje para la temporada 2021-22. Se trata de Marcos Paulo , quien llega procedente de Fluminense .

— El Girona renovó a Cristhian Stuani , su delantero estrella, por tres temporadas más. Tenía contrato hasta 2023 y lo amplía hasta 2026.

— Mourinho quiere a Diego Carlos en su Roma . Puede que, pronto, al Sevilla le llegue una oferta de la capital italiana por el poderoso defensa central.

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com