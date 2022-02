Panamá, el tercer país destino de las exportaciones en 2021

Entornointeligente.com / Detrás de los gigantes de Estados Unidos y China, Panamá se posicionó en el 2021 como el tercer destino de mayor recepción de las exportaciones colombianas, lo que dibuja un panorama de buen relacionamiento comercial con este país vecino.

De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las ventas externas de Colombia hacia el itsmo sumaron US$2.426,6 millones en todo el 2021, lo que representó un crecimiento del 69,8% frente al mismo período del año anterior donde se totalizó US$1.428,9 millones en el 2020.

Con este desempeño, las exportaciones a Panamá representaron el 5,9% del total de las exportaciones colombianas durante el 2021, por delante de otros territorios como India (5,1%); Brasil (5%); Ecuador (4,3%) y Turquía (3,1%).

El principal producto que Colombia le vendió a su vecino fue petróleo , por un valor de US$1.984,3 un aumento del 88,8% si se compara con el dato registrado en 2020 cuando esto sumó US$1.051,3.

El valor de 2021 fue US$184.505 mayor que el total comercializado a India (US$1.799.008).

Solo en diciembre pasado las exportaciones colombianas hacia Panamá sumaron US$439.731, un crecimiento de 270,4% frente al mismo mes de 2020 cuando solo se comercializó US$118.709.

En este período las ventas de petróleo y de gasolina para motor y otros aceites crecieron 499,3% y 365%, respectivamente.

“Lo que más ha liderado las exportaciones colombianas hacia Panamá son los productos derivados del petróleo (…) Estas relaciones comerciales siempre han sido muy importantes para Colombia “, dijo a Portafolio, Eduardo Cristo Suárez, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Colombo Panameña (Cicolpa).

LOS AÑOS ANTERIORES

Los comportamientos de las ventas externas de Colombia hacia Panamá el año pasado evidenciaron un importante crecimiento frente al año 2020 , golpeado claramente por el efecto de la pandemia y la caída en la demanda.

Asimismo, estas cifras del 2021 evidencian un repunte y vuelta a los niveles de 2019, cuando en dicho año las operaciones sumaron US$2.354,2 millones, de acuerdo con el dato del Dane.

Esto quiere decir que las ventas externas de Colombia hacia Panamá crecieron 3,06% entre 2021 y 2019.

Al hablar puntualmente de diciembre, este mes también registra un buen comportamiento de reactivación, pues además de un incremento de 270.43 % entre el 2021 y 2020; también se muestra un crecimiento de 153.05 % versus 2019, donde las ventas del décimo segundo mes fueron por US$173.771 millones.

LAS EXPORTACIONES NO MINERAS

De acuerdo con las cifras recogidas por la agencia de promoción estatal, Pro Colombia, sobre las exportaciones no mineras hacia Panamá sumaron US$ 307.415 millones en el 2021, lo que supone un crecimiento de 9% frente al año inmediatamente anterior cuando se contabilizaron US$ 281.975 millones.

El istmo se ubicó como el último país en cuanto al crecimiento de las ventas no minero energéticas entre 2021 y 20202. Después, el segundo menor incremento es el de Países Bajos. En los productos que Colombia comercializa con su vecino panameño, se encuentran medicamentos y prendas de vestir, por mencionar algunas.

Lo que está por venir

De acuerdo con el presidente de la Cicolpa, Eduardo Cristo Sánchez, en este año 2022 uno de los principales retos es seguir abogando para concretar la firma del tratado de libre de comercio (TLC) entre Colombia y Panamá, lo cual bajaría aranceles a determinadas categorías y aumentaría el flujo comercial entre ambas naciones.

“Desafortunadamente el TLC Colombia-Panamá no se ha podido llevar a cabo (…) Nosotros hemos insistido ante los diferentes gobiernos para que esto se resuelva pronto”, dijo Cristo Sánchez.

Por otro lado, el alto ejecutivo mencionó que se encuentran muy “optimistas” de cara a un mayor fortalecimiento de las relaciones comerciales y bilaterales.

“Estamos muy optimista de que las exportaciones a Panamá retomen el ritmo que se venía teniendo antes”, expresó el directivo.

Asimismo, dentro de su agenda está tomar partido en las iniciativas de promoción de comercio binacional para la llegada de nuevos emprendedores y empresarios panameños a Colombia y viceversa.

“El interés del empresario colombiano hacia Panamá es bastante grande. Hay muchos que quieren invertir allá. Considero que las relaciones comerciales se irán incrementando y como país hermano eso es bueno “, apuntó el presidente de Cicolpa, Eduardo Cristo Suárez.

“Vamos a promover el régimen de zonas francas de Colombia”, agregó.

ROBERTO CASAS LUGO

PORTAFOLIO

LINK ORIGINAL: Portafolio

