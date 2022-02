Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

No hay manera de acertar toda la vida, quien así lo sienta, se engaña. Las filosofías totalitarias o las ideologías analgésicas suelen tener esos efectos en algunos que las consumen. Y la vida misma es así, a veces las cosas salen, otras no. La duda nunca tiene explicación y su existencia es de las cosas más maravillosas que tenemos los humanos. Vale saberlo siempre, es un consuelo ante el dogmatismo.

Los que vivimos hace algún tiempo (gente grande o veteranos), hemos acertado algunas, errado muchas y aprendido algo. Cuando erramos, pedimos disculpas. Cuando acertamos, lo disfrutamos. Las épocas nos determinan siempre.

Los valores libertarios de los setenta significaban un anhelo por oxígeno de libertad, podrías no comulgar con eso pero la sociedad iba para allí. Siendo binarios: ¿estabas con Mohamed Alí o con la guerra de Vietnam? Hay momentos en que la sociedad planetaria se ubica de un lado o del otro. Si hubiese ganado Hitler hoy el idioma del mundo no sería el inglés. Obviedades, que no siempre pensamos, solo por jugar a lo contrafáctico (se puede).

Todos nos hemos equivocado en algún camino del pasado. Algunos en las retóricas políticas, otros en lo fáctico, otros matando gente, otros alimentando revoluciones que no fueron tales, todos tenemos algo imperfecto. Unos más, otros menos. Y desde lo menor hasta lo más grande todo está sobre la mesa. Ya sabemos que nada es minúsculo en esta existencia. Pero claro, una cosa son expresiones dialécticas y otra extinguir vidas y quebrantar la ley. Saber eso nos pone en alerta ante el presente cuando las ideas embisten con violencia. La ley es la muralla.

Hay una serie viral denominada Euphoria que me parece útil conectar con lo que vengo afirmando. Desde allí arrancamos con un mundo joven, bastante perturbador, donde los temas de sexo y drogas están a la orden del día. Esta serie -entre la exageración y la representación de lo que viven las nuevas generaciones- muestra asuntos incómodos y bastante incomprensibles para los veteranos. No existe el romanticismo naif. Un guión correcto, pero la fotografía, la banda sonora y la dirección de arte es inteligente. Es una serie atractiva y la propia estética contemporánea que muestra no es comprensible para mucha gente. Aviso para que no me maten, pero los más jóvenes la miran. ¿Es una casualidad? ¿Y esto qué tiene que ver con lo anterior? ¿Cómo se engancha una serie de televisión con nuestras vidas reales, con nuestras playas, con Cutcsa o Nuñez, con el Cabo Polonio, un pancho y con consumos complejos?

En todo: cada vez somos más universales, cada vez lo que pasa en algunos lados es lo mismo a lo que pasa en todos lados, cada vez los conflictos humanos son globales y todo nos debe preocupar, y cada vez el tema de la tierra no acontece en la Antártida sino que en Piriápolis y Montevideo se pueden levantar un día y los autos flotan igual que algún país que nunca conoceremos.

Todo tiene que ver con todo. Es una frase que lo dice todo y esa expresión (lugar común) es como el efecto mariposa de las cosas: está y no hay que negarlo. Uno -sobre todo individuos como yo alejados del pensamiento religioso- nos cuesta entender ciertas circunstancias, pero al final, sin transformarse en un místico es impresionante ver cómo las situaciones en la vida se conectan, los países no son lo distante que creíamos, la gente buena es buena en todos lados, y los chicos malos están también en todos lados haciendo sus correrías.

Por eso lo del principio: vivir lo más cerca del acierto posible, tratar de evitar el error obvio, si hay errores no forzados, paciencia, se comprenderán (o no) y seguir con cierto optimismo vital creyendo que se puede existir mejor, un poco mejor siempre.

No lo niego, estoy algo preocupado por lo poco que lee la gente. Lo veo en muchos casos y eso me mortifica, siempre creí que la lectura es una manera de salvar al pensamiento y arrimarse a algunas verdades. No sé si lo visual está suplantando mucha lectura, me temo que si. Será por allí entonces el futuro. No lo sé. Yo seguiré escribiendo hasta el último día.

