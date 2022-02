La transformación digital 4.0 es la columna vertebral de las empresas

Entornointeligente.com / Bogotá, febrero 2022. El auge de las tecnologías digitales ha transformado por completo las industrias, las empresas y los consumidores, abriendo abundantes posibilidades para redefinir todos los aspectos de los negocios a un modelo Business 4.0 ™.

En la era Business 4.0™, las organizaciones se enfocan en sus sólidas bases de tecnología digital para perseguir ciertos comportamientos económicos: aprovechar los ecosistemas, personalizar a escala, asumir el riesgo y crear valor exponencial para aprovechar la abundancia en lugar de optimizar los recursos escasos.

De acuerdo con el Estudio de liderazgo global de TCS 2021: Dónde, cómo y con qué competirán los líderes en la Nueva Década, para 2025, el 52% de los ingresos de las empresas colombianas provendrán de negocios en industrias o ecosistemas digitales donde las compañías no operan actualmente. Link

“La transformación digital 4.0 es la columna vertebral del momento acelerado que vivimos, atender la exigente demanda de las nuevas necesidades y cambios tecnológicos, requieren que las organizaciones cada vez más tengan que responder de manera ágil, a bajo costo y con la calidad esperada. La llegada de la pandemia marcó sin duda un hito importante en los cambios tecnológicos, modelos de negocio y como comercializamos productos y servicios”, señaló Alfredo González, gerente general de TCS Colombia.

Además, Alfredo, cometa que, la adopción de comportamientos Business 4.0™ tiene sus bases en el desarrollo de capacidades digitales sólidas. La gestión de aplicaciones e infraestructura de TI en la nube, la automatización de procesos de negocios, la generación de datos relevantes únicos sobre mercados y clientes, y finalmente el uso de sensores e inteligencia artificial para anticipar eventos y responder en tiempo real, brindan todas las bases para que las empresas transformen sus operaciones y aprovechen nuevas oportunidades.

Crecimiento y transformación

Muchas organizaciones ya se han embarcado en un viaje de transformación digital, pero la mayoría aún no ha alcanzado su máximo potencial. Algunas entienden que adoptar tecnologías digitales no es suficiente para obtener recompensas, sino que requiere también un replanteamiento a nivel estratégico.

Tras la llegada de la pandemia, los sectores más afectados fueron el de las aerolíneas, financiero, hotelería y turismo, telecomunicaciones, banca, salud y retail. Sin embargo, con la adaptación de tecnologías 4.0, lograron tener una transición exitosa, ágil, ordenada y con el menor impacto en la productividad de los negocios. Asimismo, lograron que sus clientes fueran beneficiados del proceso de transformación.

En el caso del sector bancario, para afrontar la coyuntura tuvieron que implementar estrategias digitales respaldadas por la inteligencia artificial, la nube, la automatización y las metodologías ágiles, así como adoptar cuatro comportamientos comerciales clave: Impulsar la personalización masiva, aprovechar los ecosistemas, abrazar el riesgo y crear valor exponencial.

Asimismo, la gran transformación digital se evidenció en los centros médicos, hospitales y clínicas que se vieron en la necesidad de adoptar mecanismos de atención virtual que permitieran a aquellos pacientes con condiciones crónicas, o no, poder tener acceso a un médico en medio del confinamiento. Cabe señalar que, las innovaciones en tele consultas, salas de espera en línea, hospital en el hogar, compras médicas, dispositivos conectados y análisis para la atención proactiva jugarán un papel importante en los próximos años.

En el caso de sectores como el de retail y telecomunicaciones, la automatización, internet de las cosas, la personalización y los servicios en la nube fueron algunas de las herramientas tecnológicas que permitieron que las personas pudieran acceder a infraestructuras y servicios. Además, la adopción de ecosistemas digitales mejoró la experiencia al cliente, la seguridad y privacidad y la optimización.

Sin lugar a duda, la pandemia trajo consigo nuevas oportunidades, pero también una serie de desafíos en materia de transformación digital para empresas. De acuerdo con TCS Colombia, los retos más relevantes a tener a consideración en el 2022 son: anticiparse a los cambios, contar con servicios de ciberseguridad, generar rutas de transformación claras, conectar con los clientes, crear transformación de los productos y servicios, asociarse con otras empresas, entre otros.



