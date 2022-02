Jóvenes de la realeza que también son considerados influencers

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

Hasta la creación de las redes sociales , las revistas “del corazón” (como se las llamaba) eran las fuentes originales en las que se buscaba información e inspiración sobre estilo, belleza, moda y, más que nada, sobre las celebridades .

La realeza , con sus poderosos recursos, acceso directo a los más importantes diseñadores y marcas de moda en el mundo y sus estilos de vida, llenos de glamourosas fiestas, viajes y demás, son modelos a seguir en materia de estilo y lo han sido desde prácticamente siempre.

Es así que en estos tiempos en los que volteamos a las redes sociales para obtener inspiración, no es raro que algunos de los jóvenes royals, quienes al igual que cualquier mortal postean sobre sus actividades, sus looks y sus viajes, se hayan convertido en verdaderos influencers con cientos de miles y hasta millones de seguidores alrededor del mundo.

Y aunque quizá los miembros mayores de las monarquías en cuestión no aprueben la ‘exhibición’ de los estilos de vida royal con el que muchos sueñan, estos jóvenes príncipes y princesas que ya crecieron con una mentalidad online, se apuntan a la nueva máxima de “si no está en redes, no cuenta”.

Aquí, los royals que también son influencers top:

Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum

Joven, guapo, multimillonario y heredero de la corona de Dubái y Emiratos Árabes Unidos, no es de extrañar que Fazza, como se hace llamar, tenga 13.1 millones de seguidores en Instagram.

En la cuenta @faz3, Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, comparte sus viajes, sus caballos pura sangre, sus halcones y otros animales, sus actividades de deportes extremos, aspectos de la vida en Dubái y, en menor medida, fotos de su familia, en particular de su padre y sus hijos.

En 2019 se casó con su prima Shaikha Shaikha Bint Saeed Bin Thani Al Maktoum, a quien no se la ve por ninguna parte en su feed, y es padre de gemelos desde mayo del año pasado. Fazza también es poeta, sin embargo no comparte su poesía en IG.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fazza (@faz3)

Princesa Eugenia

A diferencia de una influencer ‘tradicional’, la princesa Eugenia, hija del príncipe Andrés de Inglaterra y de Sarah Ferguson , aborda, como cualquier simple mortal, los temas de su vida cotidiana, con la enorme diferencia de que se trata de la vida de una princesa .

Y aunque algunos de sus posts son como los de todos nosotros: el cumpleaños de su esposo o fotos de su bebé, también comparte sus actividades reales, posts de su familia –considerando que se trata de la familia real de Inglaterra–, de cuando era niña y otros contenidos que despiertan el interés de sus 1.5 millones de seguidores en la cuenta @princesseugenie.

Aunque su hermana, la princesa Beatriz , también está en Instagram, podemos darnos cuenta de que Eugenia es mucho más popular porque, en cierta forma, nos hace ver que una princesa puede ser ‘como todo el mundo’, aunque sea la prima hermana del futuro rey de Inglaterra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Princess Eugenie (@princesseugenie)

Lady Kitty Spencer

Podría asegurarse que Lady Kitty Spencer , sobrina de Lady Di, hija de su hermano favorito, Charles, Earl de Spencer, es la más fashionista de las royals.

Tal es su glamour y alcance que, en el mejor estilo de una top model o una superinfluencer, ha sido elegida por Dolce & Gabbana como embajadora. ¡Y vaya que es una activa representante de la firma! pues su feed, en la cuenta @kitty.spencer, en la que ya tiene 754 mil followers, ofrece vistazos a impresionantes looks de la firma, shootings y otros contenidos similares.

Por otra parte, Lady Kitty es toda una it girl, su boda con el magnate sudafricano de la moda, Michael Lewis, 30 años mayor que ella, fue todo un acontecimiento mediático, y Kitty con frecuencia acude a los eventos más chic del jet set internacional, todo lo cual refleja en sus posts.

En su boda lució ¡5 vestidos diferentes! todos de Dolce & Gabbana , así que combinó un evento personal importantísimo con sus habilidades de negocio, como toda influencer que se respete.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kitty Spencer (@kitty.spencer)

Princesa Olympia de Grecia

Otra de las royals más fashionistas, la princesa Olympia de Grecia , heredó su sentido de la moda de su estilosa madre, la princesa Marie Chantal de Grecia, casada con el príncipe Pablo, sobrino directo de la reina Sofía de España e hijo de los reyes Constantino y Ana María de Grecia.

Si aún hubiera monarquía en Grecia, el padre de Olympia sería el heredero al trono. Por otra parte, la familia real griega está relacionada con la familia real danesa, de tal forma que en Dinamarca son válidos todos sus títulos reales.

Olympia tiene un estilo de vida 100% jetsetter, es modelo y una muy activa socialite que, según podemos ver en el feed de su cuenta de Instagram @olympiagreece se la pasa en grandes fiestas y eventos glamourosos como, por ejemplo, la boda de Paris Hilton. Olympia es también modelo profesional y ha sido embajadora de varias marcas que promueve en su IG. Su estilo, desenfadado pero muy chic, le ha conseguido 247 mil seguidores y contando…

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Olympia of Greece (@olympiagreece)

Victoria Federica de Marichalar de Borbón

Victoria Federica es hija de la infanta Elena de España, hermana del rey Felipe VI, y de su exmarido, Jaime de Marichalar, perteneciente a una de las familias españolas de más abolengo.

Cuando los hijos de las infantas eran pequeños, Victoria Federica es la hermana menor de Felipe Juan Froilán y prima de los Urdangarín de Borbón, Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene, era la que pasaba más desapercibida, pues sus rubios y atléticos primos y su inquieto hermano acaparaban toda la atención mediática.

Sin embargo, Victoria Federica se ha convertido en una estilosísima joven –todo hay que decirlo, mucho más chic incluso que su madre– que se mueve en los círculos más exclusivos de la sociedad española y que gracias a su estilo, desenfadado y un tanto bohemio pero súper chic, no solo se ha ganado el título de una de las royals jóvenes más elegantes, sino que ya se ha convertido en toda una influencer con sus 112 mil seguidores. Su cuenta es @vicmabor y con apenas 21 años, el futuro de Victoria Federica como fashionista seguro será rutilante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @vicmabor

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com