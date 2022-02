Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Gastos com juros da dívida pública sobem R$ 136 bi em 2021, valor que supera orçamento do Auxílio Brasil Alta da inflação e aumento da taxa básica de juros, que aumentou 7,25 pontos percentuais no ano passado, para 9,25% ao ano, pesaram no crescimento das despesas com juros da dívida pública. Por Alexandro Martello, g1 — Brasília

06/02/2022 05h00 Atualizado 06/02/2022

A disparada da inflação no ano passado e o aumento da taxa básica de juros para tentar contê-la não afetaram apenas o bolso dos brasileiros. Esses fatores também geraram um aumento nas despesas com juros da dívida pública pela União — que cresceram R$ 136 bilhões no ano passado.

Somente esse crescimento supera todo o orçamento do novo programa social do governo Bolsonaro, o Auxílio Brasil — estimado em R$ 89,1 bilhões para 2022 ( leia mais abaixo ).

Segundo números divulgados pelo Banco Central, as despesas totais com juros passaram de R$ 312,4 bilhões em 2020 para R$ 448,3 bilhões no último ano, de acordo com dados oficiais.

Esse foi o primeiro aumento nas despesas com juros da dívida pública desde 2015 , ou seja, em seis anos. Naquele ano, os gastos com juros avançaram R$ 190,4 bilhões.

Despesas com juros da dívida pública Em R$ bilhões Fonte: Banco Central De acordo com o BC, essa alta está relacionada, principalmente, com o crescimento da inflação, pois 33% da dívida líquida está atrelada à variação dos preços.

Se a inflação sobe, avança também a despesa com juros. A alta da inflação aumentou as despesas com juros em R$ 87,510 bilhões em 2021.

Além disso, as sucessivas elevações da taxa básica de juros da economia pelo Comitê de Política Monetária ( Copom ) do Banco Central , para conter justamente alta dos preços, também impactaram as despesas com juros.

A alta da taxa Selic, que estava em 2% ao ano no fim de 2020 e avançou para 9,75% ao ano no fechamento do ano passado (o maior valor em mais de quatro anos) , contribuiu para elevar pagamento de juros em R$ 71,787 bilhões em 2021.

Outro fator que também influenciou as despesas com juros da dívida pública no ano passado foi a desvalorização cambial, mas nesse caso o impacto foi positivo.

O aumento do dólar de 7,47% contra o real em 2021, para R$ 5,5748 , gerou mais perdas com os chamados “swaps cambiais” — que funcionam como uma venda de moeda no mercado futuro.

Entretanto, como as perdas do Banco Central no ano passado com esses contratos de “swaps cambiais”, de R$ 22,324 bilhões, foram menores do que em 2020 (40,8 bilhões), houve uma queda de R$ 18,5 bilhões nos gastos com juros nesse item, explicou a instituição.

O argumento da instituição é de que as atuações cambiais visam corrigir distorções de mercado, ou seja, suprir uma demanda dos bancos não encontrada no momento de tensões políticas e econômicas.

Maior que Auxílio Brasil

Somente o aumento de R$ 136 bilhões nos gastos com juros da dívida pública no ano passado supera todo o orçamento do novo programa social do governo Bolsonaro, o Auxílio Brasil — estimado em R$ 89,1 bilhões para 2022.

O espaço para esse gasto foi viabilizado por meio da PEC dos Precatórios , que possibilitou, também, recursos para as emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, o reajuste aos policiais e a elevação do fundo eleitoral.

Se contabilizado o gasto total com juros em 2021, de R$ 448 bilhões , o valor supera os gastos previstos para 2022 com:

Auxílio Brasil (R$ 89,1 bilhões) Aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde (R$ 139,9 bilhões) Manutenção e desenvolvimento do ensino (R$ 62,8 bilhões).

Esses valores constam no orçamento aprovado deste ano .

Embora os gastos com juros estejam incluídos no orçamento financeiro — ou seja, não são despesas primárias (pessoal, previdência e gastos dos ministérios, entre outros) —, também são contabilizadas na dívida pública.

O governo tem atuado na contenção das despesas primárias, por meio do teto de gastos, justamente para evitar a alta do endividamento.

Equipe econômica

O ministro Paulo Guedes, da Economia, frequentemente compara os gastos financeiros, que envolvem os juros da dívida pública, com os primários.

No fim de 2019, ele observou que a queda da Selic, registrada naquele ano, seria o equivalente a três vezes o valor do antigo Bolsa Família.

“O Brasil reconstrói uma Europa todo ano sem sair da miséria”, declarou Guedes, naquele momento, afirmando que o pagamento de juros tem montante equivalente ao desembolsado pelo Plano Marshall para reconstrução dos países aliados após a Segunda Guerra Mundial.

Em evento virtual nesta semana, Guedes afirmou que o endividamento em bola de neve, registrado ao longo das últimas décadas, é uma irresponsabilidade com futuras gerações.

“De repente você cria um programa social de R$ 10 bilhões [no passado], que era o Bolsa Família, muito meritório, mas pagando R$ 400 bilhões de juros todo ano para os rentistas, 40 vezes o que gastava em transferência para os mais frágeis e vulneráveis. Isso está errado”, afirmou.

Com a alta da inflação e dos juros no ano passado, porém, o setor público voltou a superar a marca de R$ 400 bilhões anuais nas despesas com juros da dívida pública.

Guedes observou, entretanto, que a dívida caiu no ano passado ( veja abaixo ) e afirmou que é preciso avançar nas privatizações de empresas estatais e na chamada “desalavancagem” de bancos públicos (devolução de recursos ao Tesouro Nacional) para reduzir o endividamento, além de continuar melhorando o resultado das contas públicas.

Dívida bruta cai em 2021

Apesar do aumento das despesas com juros no ano passado, a dívida bruta do setor público , indicador que é acompanhado com atenção por investidores, caiu para 80,3% do PIB em 2021 , contra 88,6% do PIB no fim de 2020.

Dívida Bruta % em relação ao PIB Fonte: Banco Central De acordo com o Banco Central, o principal fator que contribuiu para baixar a dívida bruta no ano passado, que contrabalançou o aumento nos gastos com juros, foi o aumento do Produto Interno Bruto.

O resultado do último ano ainda não foi divulgado oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BGE), mas a previsão do mercado financeiro é de que, após um tombo de 4,1% em 2020 , seja registrada uma expansão de 4,5% no nível de atividade no último ano.

Além do crescimento do PIB, outro fator que atuou para baixar o endividamento, de acordo o Tesouro Nacional, foi o recebimento de R$ 75,8 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dos quais R$ 63 bilhões relativos ao pagamento antecipado de empréstimos.

No passado, o Tesouro chegou a emprestar mais R$ 500 bilhões para o banco público. O saldo devedor da instituição financeira, no fim de 2021, era de R$ 213 bilhões.

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, afirmou recentemente que quer devolver o “mais rápido possível” esses recursos ao Tesouro Nacional, mas que depende de depende de “questões técnicas” para efetuar esse ressarcimento de forma mais acelerada.

