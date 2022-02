El Liverpool no tuvo problemas ante el Cardiff y avanzó a octavos

Entornointeligente.com / CARACAS.- El Liverpool no falló ante el Cardiff y ganó 3-1 para acceder a los octavos de final de la Copa de Inglaterra en un duelo que encarriló el portugués Diogo Jota tras el descanso.

— Liverpool FC (@LFC) February 6, 2022 El cuadro de Jurgen Klopp, condicionado en el ataque por las ausencias de Mohamed Salah y Sadio Mané, estuvo espeso durante la primera mitad, pero una vez derribada la resistencia del conjunto de Steve Morison, la tarea fue fácil para los locales.

El Liverpool no encontró la manera romper la barrera defensiva que protegió el meta de Dillon Phillips. Fue en una acción de Trent Alexander-Arnold que culminó Diogo Jota como los ‘reds’ encarrilaron la clasificación. Un cuarto de hora después, en el minuto 68, los de Anfield encontraron el sosiego con el segundo tanto, firmado por el japonés Takumi Minamino a pase del debutante colombiano Luis Díaz.

El Cardiff se resignó a la derrota y el Liverpool redondeó su triunfo con un tanto de Harvey Elliot, que dieciséis minutos antes sustituyó a Naby Keita. El joven atacante de los ‘reds’ rentabilizó un pase de Andrew Robertson. Con el choque sentenciado y la clasificación asegurada, el Cardiff maquilló su adiós copero con el tanto de Robin Colwill a diez minutos del cierre.

