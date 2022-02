Amotopo en Coeroeni krijgen school

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – In de inheemse dorpen Amotopo en Coeroeni in Zuid-Suriname gaan er twee basisscholen worden gebouwd. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) werd daartoe benaderd door de Stichting Groene Groei Suriname, waarna besloten is om in partnerschap te werken aan de realisatie.

Eerder deze week hebben Olten van Genderen en Radesh Narain, respectievelijk adviseur van de minister en bouwkundig projectbegeleider van de technische dienst, zich ter plekke georiënteerd. Ze hebben gesprekken gehad met plaatselijke gezagsdragers. Met de bouw van de school in Amotopo vlot het. De onderwijsinstelling van Coeroeni zal op aanwijzing van de kapitein en de gemeenschap dichtbij de airstrip worden opgezet.

Van Genderen en Narain hebben concrete afspraken gemaakt over het aantrekken van leerkrachten en beschikbaar stellen van leermiddelen voor de twee scholen. Granman Jimmy Toeroemang van de Trio’s, die ook in Amotopo was, benadrukte het belang van ‘education on location’ en gaf zijn zegen aan de twee scholen. De OWC-functionarissen hebben ook met de kapiteins en basya van Palumeu en Apetina gesproken over het onderwijsproces in hun dorpen.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com