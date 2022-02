Aciertos y fallos de la dieta de Elsa Pataky: esto es lo que puedes aplicar en tu alimentación para adelgazar de forma saludable

Entornointeligente.com / Elsa Pataky conforma, junto a su marido Chris Hemsworth , una de las parejas más en forma que conocemos. Más de una vez ella misma ha hablado sobre el estilo de vida que ambos siguen , sus rutinas y la dieta que siguen.

Tanto es así que juntos han creado la app Centr , que ofrece entrenamientos, recetas y otras actividades y ayudas para poder seguir un estilo de vida saludable. Aunque en la aplicación se adentra en el mundo de las recetas y cocina saludable, no ofrecen información sobre el ayuno intermitente, estilo de alimentación de Elsa Pataky ha asegurado en alguna ocasión seguir .

En Trendencias Las mejores recetas de platos completos para romper el ayuno intermitente de forma saludable En qué consiste el ayuno intermitente Cuando acudió a El Hormiguero por última vez, la actriz española contó que tanto ella como Hemsworth practican el ayuno intermitente en su versión 16/8 . ¿Qué quiere decir esto? Para empezar necesitamos saber qué es el ayuno intermitente.

Para explicarlo sencillamente, se trata de un protocolo de alimentación – que no de una dieta – que consiste en reducir y acotar las horas en las que ingerimos alimento y aumentar las horas de ayuno. Existen diferentes formas de hacer esto: el más conocido es el 16/8 que hace Elsa Pataky que consiste en que tendremos 16 horas de ayuno y toda nuestra ingesta alimentaria se hará en las otras 8 horas.

Otras formas de ayuno intermitente son el 12/12, el 20/4 o 24 horas de ayuno seguidas – se pueden hacer más, pero no es lo habitual -. Actualmente no hay evidencias de que los ayunos más largos que el de 16/8 tengan más beneficios, pero el elegir uno u otro dependerá de nuestras necesidades y estilo de vida.

Fallos que podemos cometer siguiendo el ayuno intermitente como Elsa Pataky Una de las particularidades que tiene este protocolo es que no siempre funciona para todo el mundo y que, en el caso de las personas a las que sí les funcione, para cada uno lo hará de una manera. Es decir, tendremos que adaptarlo a nosotros . Además, es un protocolo que solo marca los horarios en los que comemos, pero no lo que comemos. Por ello, podemos caer en cometer algunos errores.

Ignorar si se adapta o no a nuestro estilo de vida : este protocolo de alimentación conlleva cambios importantes en nuestra forma habitual de alimentos y no funciona para todo el mundo. Es importante que no ignoremos si es compatible con nuestro estilo de vida o no. Porque si nos lanzamos a él sin pensar en esto y no logramos compaginarla, puede acabar causando frustración. No planificar adecuadamente el protocolo: Muy relacionado con esto está la importancia de que planifiquemos bien nuestro protocolo. Existen diferentes opciones y elegir el más típico (el 16/8) o cualquier otro, porque nos suena mejor, sin pensar bien en nuestros horarios, nuestras necesidades calóricas y nuestra forma de vida – si hacemos deporte, si no, cuándo, etc. – y sin hacer una buena planificación puede ser un error. Descuidar la hidratación: una de las cosas que sabemos es que durante las horas de ayuno no podemos consumir alimentos calóricos. Esto puede llevar a que cometamos el error de no tomar absolutamente nada en estas horas y acabemos descuidando nuestra hidratación . Durante las horas de ayuno podemos consumir agua, café o té u otras bebidas no calóricas. Prestar menos atención a los alimentos que consumimos: efectivamente el ayuno intermitente solo especifica los horarios en los que tenemos que comer. pero no dice nada sobre los alimentos que consumimos. Por ello, podemos caer en el error de no prestar atención a lo que comemos, a su calidad nutricional y al número de calorías que ingerimos. Ignorar esto puede provocar que acabemos alimentándonos a base de productos muy calóricos con pocos nutrientes. Claves para seguir el ayuno intermitente con éxito Por ello, si vamos a lanzarnos a probar o practicar el ayuno intermitente, hay algunas claves o pautas que harán que esta dieta sea todo un acierto. Y no solo eso, sino que así obtengamos todos sus beneficios : no solo la ayuda en la reducción del peso, sino también mejora la sensibilidad a la insulina, también el uso que nuestro cuerpo hace de la glucosa, nos ayuda a estar más saciados, reduce nuestra edad metabólica – ayudando a retrasar los efectos del envejecimiento -, se ha asociado con reducción de la mortalidad y mejora de la plasticidad neuronal.

Estas claves pueden ayudarnos:

Hacer un cálculo de nuestras necesidades calóricas (no se trata de pasar hambre) Uno de los primeros pensamientos que nos vienen a la cabeza, cuando pensamos en ayuno intermitente, es que vamos a comer poco y a pasar hambre. La realidad es que la intención del ayuno intermitente no es est a. Lo ideal es que hagamos un cálculo de cuáles son nuestras necesidades calóricas diarias y que consumamos esa cantidad de calorías durante las horas de comida.

Una de las ventajas que tiene el ayuno intermitente es que, al limitar los horarios de comida, dificultará que nos excedamos del número de calorías necesarias para nosotros – ayudándonos a cuidar nuestro peso – pero no pretende que consumamos menos. Si no, precisamente, las que necesitamos cada día en base a nuestro objetivo (perder peso, mantenernos o ganarlo).

Probar a empezar poco a poco Lanzarnos de primera a hacer los ayunos más largos puede ser complicado y desanimarnos. Por eso, si queremos probar si se trata de una opción que sea para nosotros o no, podemos empezar poco a poco. Una buena idea es iniciarnos con el 12/12 , que simplemente necesitará que adelantemos un poco la cena y retrasemos un poco el desayuno. Si esto nos va bien, y nos resulta sencillo, podemos ir avanzando hacía los ayunos más largos.

Planificar bien, en base a nuestra vida, las horas de ayuno y de comida Nuestros horarios de trabajo, si madrugamos, si no lo hacemos, si hacemos ejercicio o no y en qué horarios preferimos hacerlo, marcará inevitablemente nuestro ayuno intermitente. Y debería hacerlo. Es muy importante que planifiquemos bien nuestras horas de ayuno – principio y final – en base a nuestra forma de vida, de manera que se adapte a nosotros y nos resulte lo más sencillo de seguir posible.

Elegir alimentos que aporten buenos nutrientes El ayuno intermitente nos da cierta libertad a la hora de elegir los alimentos que comemos. Sin embargo, es extremadamente importante que sigamos prestándole atención. No será lo mismo que cubramos nuestras necesidades calóricas con alimentos muy calóricos y muy pocos o “malos” nutrientes, que que lo hagamos con alimentos saludables que nos llenen de nutrientes sanos.

En Trendencias Las cinco dietas más efectivas y seguras para perder peso (y, además, son muy saludables) Por ello, lo ideal es que sigamos eligiendo vegetales, verduras, hortalizas , frutas, frutos secos, semillas, harinas integrales, y carnes y pescados magros como base de nuestra alimentación. Al mismo tiempo, intentaremos alejarnos de productos ultraprocesados , “comida basura”, etc.

De esta manera conseguiremos los mayores beneficios de este protocolo de alimentación. Exactamente igual que lo hacen Elsa Pataky y su marido, Chris Hemsworth.

