Stefi Roitman firmó un contrato de confidencialidad antes de casarse con Ricky Montaner

Entornointeligente.com / Maite Peñoñori , panelista de Intrusos (América, lunes a viernes a las 13), brindó información exclusiva que la familia Montaner intentó mantener en secreto. Uno de los datos que develó la periodista, llamó la atención, fue que la novia debieró firmar un contrato de confidencialidad para que no se filtre nada.

Informate más Kevin Johansen, Hilda Lizarazu y Nación Ekeko encabezan el “Patagonia Picnic” en Bariloche “Le hicieron firmar un contrato de confidencialidad hasta al proveedor más chiquito para que no se filtre nada a la prensa. Pero no sólo los proveedores tuvieron que firmar un contrato sino la propia Stefi tuvo que firmar un contrato donde decía que no iba a contar nada, que no iba a filtrar nada a la prensa”, destacó Maite.

Rodrigo Lussich agregó con ironía: “Le han hecho firmar un contrato de confidencialidad los Montaner, esa secta malísima que sabemos que son capaces de todo, a la chica Stefi para que no cuente ya no de la familia, sino del casamiento”.

Por otro lado, la panelista dio el número de lo que habrían gastado para este casamiento: “El salón peladito cuesta 600 mil pesos, sin cubierto, sin nada. Y el cubierto me dijeron que sale de 20 mil pesos para arriba, dependiendo qué elegís. Van a tocar varias bandas en vivo y van a tener varios DJ muy tops que irán rotando durante la noche”.

Lussich, hizo las cuentas aproximadas y deslizó un número de lo que gastarían en la boda a la que asistirán entre 400 y 600 invitados: “Osea que la boda podría estar en 18 o 20 palos, 20 millones de pesos por debajo de las patas”.

Además se supo es que la invitación es muy precisa y selectiva y sólo anunciaba la fecha de la cita y la confirmación. Solo los invitados que dieron el visto bueno o aceptaron ser parte de este evento, recibirán las coordenadas del exclusivo salón reservado para este casamiento entre el cantante y la modelo.

“No querían que se sepa el lugar. Por eso la invitación era un secret location, no te decía el lugar. Si vos confirmabas tu asistencia y decías que ibas a estar, recién ahí te van a pasar un día antes la dirección para que no se la chusmees a nadie”, detalló la ex panelista de Los Ángeles de la mañana.

“La fiesta será en la zona de Exaltación de la Cruz y será con estilo campestre. El lugar es inmenso, con mucho espacio al aire libre porque se contempló el tema del COVID, y tendrá una ceremonia mixta, con un rabino y un pastor porque ella es judía y él, evangélico”, precisó la periodista.

Según relataron, a la fiesta asistirían alrededor de 500 invitados, los cuales deberán hacerse un test de coronavirus obligatorio antes de ingresar al lugar. Como hay muchos invitados de renombre que arribarán al país desde el exterior, se estableció el hotel Hilton como sede para recibirlos.

Además, agregó que “Los invitados deberán dejar sus teléfonos celulares en un locker antes de ingresar. Ni los novios ni los miembros de la familia quieren que se filtren detalles específicos porque intentan que todo se desarrolle en la más absoluta intimidad de la familia”.

“La organización está a cargo de un sobrino de Montaner. Las decisiones de todos modos, pasan por Marlene, madre de Ricky ya que es la que se ocupa de tener todo a gusto”, remató la periodista.

Entre las figuras confirmadas para dicho festejo se encuentran los cantantes Sebastián Yatra y Marc Anthony, Camilo, lógicamente, ya que es pareja de Evaluna y cuñado de Ricky Montaner, entre otros artistas. “Susana Giménez había confirmado pero tiene bastante miedo con el tema del COVID. Lali Espósito y Marley están de viaje, ya se bajaron”, manifestó la panelista.

