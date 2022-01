Ministro de Salud reprocha a Marinovic por no usar mascarilla en la Convención: “Las autoridades tienen que dar el ejemplo”

Entornointeligente.com / El ministro de Salud, Enrique Paris cuestionó este jueves la decisión de la convencional de Vamos por Chile, Teresa Marinovic , de no usar mascarilla durante la extensa sesión en la que se eligió a la nueva presidenta de la Convención Constitucional, recalcando que las autoridades deben dar el ejemplo para ayudar a controlar el covid-19.

Durante el balance del estado de la pandemia en el país, el secretario de Estado indicó que ” no nos parece correcto que una convencional no use la mascarilla, no respete las medidas sanitarias y por lo tanto, si desde la Convención hay una denuncia, obviamente que la autoridad sanitaria está obligada a hacer una investigación”.

“Yo llamo a todas las personas a respetar las normas sanitarias, las autoridades sobre todo tienen que dar el ejemplo y si una autoridad como es un convencional o una convencional no respeta las normas sanitarias, obviamente que no está contribuyendo al buen manejo de la pandemia”, subrayó.

Asimismo, Paris valoró la asunción a la presidencia y vicepresidencia del órgano que redactará la nueva Constitución de dos médicos como María Elisa Quinteros (MSC) y Gaspar Dominguez (INN). ” Me alegra que dos salubristas estén ocupando los cargos de presidenta y vicepresidente”, comentó.

A su juicio, ambos “van a llevar una visión muy acabada de lo que significa la salud, pero obviamente que la Constitución no solamente tiene que estar redactada o dirigida a los temas de salud, yo creo que ellos tienen la preparación y la visión suficientes para contribuir a redactar una muy buena Constitución”.

“Nosotros, como miembros del equipo de salud, nos alegramos y los felicitamos y les deseamos el mejor de los éxitos en esa tarea tan compleja y difícil que requiere además el compromiso y la colaboración de mucha gente”, concluyó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com