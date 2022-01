Katia Rueda Zurita: ‘Vacunando a los niños protegemos a los adultos mayores’

Entornointeligente.com / Es doctora en medicina egresada de la Universidad de Panamá y cuenta con la especialidad de pediatra neonatóloga. CEDIDA | Katia Alessandra Rueda Zurita, pediatra y neonatóloga, reconoce el impacto de la vacunación de niños contra la covid-19 para el control de la pandemia en el país, para reducir los riesgos de contagios en las escuelas y para mejorar la salud emocional y cognitiva de la población infantil.

En esta edición de “Jueves de entrevista de La Estrella de Panamá”, la médica conversó sobre la seguridad y efectos adversos de la vacuna anticovid, en niños, en un momento en que el sistema de salud panameño arranca con la vacunación de los menores que padecen enfermedades crónicas, discapacidades, parálisis cerebral, y otras.

A Panamá llegaron 60 mil dosis pediátricas contra la covid-19 para iniciar la vacunación a partir de mañana, 7 de enero de 2021.

¿Cuál cree que es el impacto de la vacunación de los niños en el control de la pandemia de la covid-19 en Panamá?

Las vacunas son uno de los recursos más importantes para disminuir el riesgo de enfermar, complicarse o tener secuelas por la covid-19. El impacto más importante sería en la salud pública. Pero no solo esto, sino que hay un impacto en la salud emocional, en el desarrollo social y en la educación de todos estos niños que serían vacunados porque van a tener menos riesgo de enfermarse, complicarse e inclusive de contagiar a sus familiares o amigos de su comunidad. Van a tener nuevamente la oportunidad de desarrollarse en un medio más adecuado según su edad. El impacto de la vacunación es muy importante en Panamá y en el mundo. Antes se pensaba que la enfermedad por covid-19 era leve. Por lo general, en los niños, no existe mucho riesgo, pero sí existe riesgo que se puedan complicar e inclusive morir por la enfermedad.

¿La vacunación de menores ayuda al control de la pandemia?

Es uno de los últimos eslabones, aunque todavía faltarían los más chiquititos, para que el virus vaya debilitándose y cada vez estemos más cerca de la famosa inmunidad de rebaño. Nosotros queremos que el virus sea cada vez menos ofensivo y que la pandemia se controle cada vez más. Lo hemos vivido en los últimos meses, en diciembre y enero, en donde nuevamente ha habido un rebrote. Hace un año, en esta misma fecha, los hospitales estaban colapsados, había más mortalidad por covid-19. Y ahora, después de la vacunación por covid-19 de los adultos, hemos visto que aunque se infecten la morbilidad ha disminuido, los hospitales no han colapsado y las personas se enferman pero levemente. Existe el riesgo de quedar hospitalizados y tener complicaciones por covid-19. Pero esto ocurre más en las personas que no están vacunadas. El impacto a nivel nacional sería para todos. Vacunando a los niños protegemos a los adultos mayores y a los que tienen algún factor de riesgo de complicarse.

La escuela virtual para niños pequeños no funciona. Así que esta estrategia de vacunación va a ayudar a que los niños vayan más seguros a estudiar y que tengan menos riesgos de contagiarse entre niños. ¿Cuál es la seguridad y los efectos secundarios o adversos de la vacuna anticovid en los niños?

Para poder vacunar a los niños, la vacuna tiene que pasar por un proceso riguroso, un protocolo de seguridad. La vacuna que vamos a utilizar en el país es Pfizer. Estados Unidos ha vacunado a muchos niños y se ha hecho el control de las complicaciones y de los efectos adversos de la vacuna y se ha determinado que no superan los beneficios. Es decir, es una vacuna segura.

Pero como con toda vacuna existen riesgos.

Sí, como toda vacuna. Hay riesgos sistémicos y locales, que son los más frecuentes, aunque no son graves, son de leve a moderado. Pueden tener molestia en el lugar de la inyección, algo de enrojecimiento, edema en el área, hinchazón, y también puede tener algunos efectos como fiebre, malestar general y decaimiento, pero eso por lo general es pasajero y se resuelve médicamente y no presenta efectos a largo plazo, como lo han descrito estudios y ensayos clínicos que se han realizado.

Y, ¿qué hay de la miocarditis en niños?

Se mostró, sobre todo, en los adolescentes mayores de 15 y 17 años y en adultos. Pero en los niños se vio que ocurría una semana después de la vacunación y era muy poco frecuente, y en los que lo presentaban era reversible con tratamiento médico y no dejaba secuelas en el corazoncito de los niños a largo plazo. Hay un tema de seguridad que es importante y es que cada niño vacunado tiene un control, un registro de los efectos adversos y complicaciones graves que son reportados. Existe un reporte de los niños que presentan efectos graves por las vacunas y por eso es importante saberlo para poder comunicarlo. Lo otro importante es que puede haber una reacción anafiláctica en algunos niños que sean alérgicos, pero esto no significa que no deban vacunarse. Por eso es importante que los niños se queden tras la inyección para ver si tienen un efecto de alergia, que pueda manejarse en el momento de la vacunación. Pero no se han descrito frecuentemente, casos de efectos tardíos alérgicos. Recapitulando, los efectos adversos no superan los beneficios de la vacunación, que es lo más importante.

¿Qué diría a aquellos padres que tienen cierta reticencia a vacunar a sus niños?

Las vacunas salvan vidas, disminuyen el riesgo de ellos de infectarse y evitan secuelas a largo plazo. Lo hemos vivido durante toda la historia de vacunación de la humanidad. Yo les digo a los papás que vacunen a sus niños porque eso va a hacer que los niños tengan menos riesgos de enfermarse, complicarse y quedar con secuelas. Hay algunos casos descritos de síndrome inflamatorio multisistémico en niños que pueden aumentar el riesgo de morir y también pueden quedar con secuelas (en caso de contagiarse con covid-19). Es súper importante entender el rol de las vacunas. Yo les diría que sería un poco irresponsable de su parte no vacunar a los niños. Les diría que busquen información de fuentes fidedignas, que se eduquen cada vez más, para que crean en las vacunas, crean en la ciencia.

¿El proceso de vacunación en niños va a favorecer el retorno a clases?

Ha sido una maravilla haber invertido en grandes cantidades de vacunas para la población susceptible de niños. Mientras más niños se vacunen antes del retorno, más segura será la escuela y habrá menos riesgo de contagios entre ellos. Y sabemos que ya no podemos esperar el retorno a clases presenciales. Los niños tienen que volver a las escuelas, es una urgencia porque no están aprendiendo en las aulas virtuales en sus casas. Los niños han tenido muchos problemas de desarrollo emocional y neurodesarrollo cognitivo. Eso lo hemos visto en la consulta externa en los dos últimos años. La escuela virtual en niños pequeños no funciona. Así que esta estrategia de vacunación va a ayudar a que los niños vayan más seguros a estudiar y que tengan menos riesgos de contagiarse entre niños. Eso sí, sin dejar las medidas de protección básicas, como el uso de mascarillas, lavado de manos, eso es importante también decirlo. Es una buena estrategia de salud pública vacunar a los niños antes de entrar a la escuela.

¿Cuál debe ser, en su criterio, la estrategia para vacunar a los niños?

La vacunación debe ser universal y justa. O sea que deben usar un esquema de vacunación sin rechazo a nadie. (Las autoridades de salud) deben hacer una vacunación masiva, igual como se hizo en algún momento para la vacunación de adultos, con campañas de vacunación en varias áreas y no solamente en centros de salud, que están saturados. Debe ser por área, por centros comerciales, en el parque Omar… En fin, debe ser masiva, universal y justa para que llegue a la mayor cantidad de niños. Eso es lo que yo considero.

¿Cuál es su percepción del impacto de la cuarentena, el aislamiento social de los niños durante la pandemia?

El impacto es en el desarrollo emocional y cognitivo y en el neurodesarrollo de los niños. Es decir, en la adquisición de los hitos del desarrollo, todo lo que un niño debe hacer según su edad, se ha visto afectado. Los médicos pediatras lo hemos vivido ya, sobre todo en los más pequeños que están en desarrollo de todas sus habilidades. Es decir, los niños menores de cinco años han tenido un gran impacto en sus hitos de desarrollo. Muchos niños han tenido retraso del lenguaje, problemas de neurodesarrollo, de comunicación, de socialización. Los escolares y adolescentes sufren de depresión y ansiedad. Ha habido un aumento importante de la adicción a la tecnología. Y es comprensible porque en la crisis inicial, en la cuarentena, los niños tenían que quedarse con su papá y su mamá en las casas. No era tan fácil y se usó mucho la tecnología en niños. Eso ha revolucionado el desarrollo de los niños.

