Fiscalía de Familia, saturada; en 2021 hubo 21,718 denuncias

Entornointeligente.com / Fiscales del Ministerio Público rindieron informe sobre los procesos investigados en 2021. A. Saltiel | La Estrella de Panamá La Fiscalía de Familia, que recibe las denuncias por violencia doméstica, se encuentra a tope, saturada. En 2021 este despacho recibió 21,718 denuncias que afectaron a 23,830 víctimas y se logró la condena de 630 personas, en su mayoría por el delito de maltrato al menor.

El fiscal Aurelio Vásquez, a cargo de la fiscalía, explicó que la investigación de este tipo de casos –entre los que se cuentan las denuncias recientes en albergues del país– muchas veces se topan con pared cuando la víctima retira la denuncia y decide no cooperar, aunque esto no es justificación para que la fiscalía abandone la pesquisa; la ley se lo exige.

Vásquez sacó una estadística del tiempo que toma a la fiscalía dar inicio a la investigación: más de tres horas. “Se recibe la denuncia, se dictan medidas de protección, luego pasa a la unidad de víctimas y testigos, además la víctima debe acudir a Medicina Legal, una vez hecho el trámite se inicia la investigación”, explicó el fiscal. Además, para llegar a una conclusión del caso existe una mora en la adjudicación de fechas de audiencia; ya hay programadas para el año 2023 a nivel de garantías, fase intermedia y juicios. Este año se pretende hacer una descarga en el Órgano Judicial que podría agilizar el proceso.

Esa es una de las razones por las que este tipo de casos no logran un pronto final, además que la cantidad de denuncias rebasa la capacidad de la fiscalía y de las instituciones relacionadas con las pericias e investigación.

Fiscalía de Familia, saturada; en 2021 hubo 21,718 denuncias En el caso de los albergues se han tramitado 31 carpetas, de las cuales cinco personas fueron condenadas (tres por delitos sexuales y dos por maltrato al menor), pero la mayoría de casos, 27, continúan bajo investigación.

Robo en Tocumen

La fiscalía que investiga los delitos contra el patrimonio aún no ha ubicado a las personas que el 6 de octubre de 2021 robaron a la empresa DHL $1,504,000 de descarte que serían enviados a Estados Unidos.

El robo a DHL que ocurrió el 6 de octubre de 2021 lo investiga la Fiscalía de Atención Primaria. La cantidad inventariada fue de $1,504,000 URIS VARGAS FISCAL DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO “El delito estuvo muy bien planificado, por semanas, puesto que las personas que llegaron al aeropuerto no levantaron sospechas del personal de seguridad del aeropuerto, no pensaron que fueran asaltantes”, indicó el fiscal Uris Vargas, durante la jornada de rendición de cuentas que organiza el Ministerio Público. Justificó que este tipo de investigación debe resolverse a través de una “investigación científica” con testigos protegidos u otra metodología. No es un robo común, añadió, por la planificación que hicieron los asaltantes. Para lograr la ubicación de estas personas, la fiscalía publicó una fotografía de uno de los involucrados para intentar conseguir información de la ciudadanía, pero no ofreció resultados de esta acción. Manifestó que divulgar los avances podría alertar a los involucrados, no ofreció mayores detalles de los avances.

La cifra del dinero robado fue proporcionada por la empresa, luego de realizar un inventario del efectivo que había recibido para ser trasladado a Estados Unidos.

Vargas también habló de las nuevas modalidades de robo que se presentan. El ‘marcaje’, una de ellas, que consiste en acechar a las víctimas que acuden al banco a sacar plata, les dan seguimiento y cuando llegan a un sitio indicado las despojan del dinero. En esta modalidad hubo tres condenados.

El año pasado la fiscalía de Atención Primaria recibió 22,287 denuncias por robo, hurto y estafa y posesión ilícita de armas. Si usted vive en Betania, está en la zona que más casos registró; le siguieron Calidonia y Bella Vista, dentro de la capital (ver tabla).

Desde su creación a principios de agosto hasta diciembre de 2021, la fiscalía contra delitos patrimoniales recibió 1,257 casos. Los de mayor incidencia son el robo de celulares y de autos. El fiscal Marcelino Aguilar hizo varias recomendaciones para quienes van a comprar o vender un auto. La primera es no entregar el vehículo hasta verificar que el dinero esté en su cuenta de banco. Ocurre que muchas veces la persona se confía cuando ve el cheque depositado, pero no espera a la consolidación de la transacción. Es ahí cuando los estafadores se pierden con el auto y estafan al vendedor.

Es importante comprobar la identidad del potencial cliente o del vendedor; confirmar que el portal en el que aparece la oferta sea confiable porque usan nombres parecidos a otros populares, y por último, verificar que se trata de un precio creíble, que esté en el mercado.

Durante 2021, Aguilar recibió 496 denuncias. De ellas, 127 fueron por robo y 369 por robo agravado. Condenó a 120 personas y 79 tienen medida cautelar.

Temas relacionados: Estados Unidos EEUU Bella Vista Aurelio Vásquez DHL

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com