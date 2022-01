EntornoInteligente | Congresista Debbie Wasserman Schultz celebró extensión de Guaidó como presidente encargado y de la legítima AN

I welcome a deal to extend authority of a democratically elected #VZ National Assembly + interim Pres. @jguaido . The Maduro regime’s brutal political persecution + human rights abuses must end. The U.S. stands by the people of #Venezuela in their quest for freedom and democracy

Congresista Debbie Wasserman Schult Foto Archivo

La congresista, Debbie Wasserman Schultz, a través de su cuenta en la red social Twitter, se pronunció a favor sobre la extensión de la presidencia encargada a manos de Juan Guaidó así como de la legítima Asamblea Nacional.

“La brutal persecución política del régimen de Maduro + los abusos a los derechos humanos deben terminar. Estados Unidos apoya al pueblo de #Venezuela en su búsqueda de la libertad y la democracia”, acotó.

— Rep. Debbie Wasserman Schultz (@RepDWStweets) January 6, 2022

