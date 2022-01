Tropas russas entram no Cazaquistão para ajudar a conter confrontos. EUA prometem “estar atentos”

Milhares saíram às ruas em Almaty e na província ocidental de Mangystau, reivindicando que o aumento do preço era injusto, dadas as vastas reservas de energia do exportador de petróleo e gás Cazaquistão Para tentar controlar as ações de protesto, o governo promoveu interrupções generalizadas nas comunicações, incluindo sinais de telemóvel, bloqueio de plataformas de mensagens online e internet sem funcionar durante horas Estes protestos são a maior ameaça até agora ao regime estabelecido pelo presidente fundador do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, que deixou o cargo em 2019 e escolheu Tokayev como o seu sucessor. Tokayev tentou evitar mais agitação anunciando a renúncia do seu gabinete na quarta-feira, mas os protestos continuaram Novos limites de preço de combustível Com a escalada dos protestos, as autoridades declararam estado de emergência em todo o país até 19 de janeiro, com toques de recolher, restrições aos movimentos e proibições de reuniões em massa O governo fez outra concessão na quinta-feira, estabelecendo novos limites para o preço do combustível por seis meses, dizendo que medidas “urgentes” eram necessárias “para estabilizar a situação socioeconómica” Grande parte da contestação parecia dirigida a Nazarbayev, que tem 81 anos e governou o Cazaquistão desde 1989 até entregar o poder a Tokayev Muitos manifestantes gritaram “Old Man Out!” em referência a Nazarbayev e várias testemunhas confirmaram à AFP que uma estátua do ex-líder foi derrubada na cidade de Taldykorgan, no sul

Os combates em Almaty continuaram esta quinta-feira (6), um dia depois de os manifestantes contra o governo terem invadido vários edifícios estatais, com sons de tiros e explosivos a fazerem-se ouvir ao longo do dia junto a uma praça central.

Reportagens de órgãos de comunicação locais avançaram que as forças de segurança retiraram os manifestantes da praça e de outros prédios governamentais importantes, mas também houve relatos de tiros noutras partes da cidade.

As primeiras unidades da mini-Nato de leste liderada por Moscovo – a Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO) – chegaram ao Cazaquistão, informou o ministério da Defesa russo, depois do pedido de ajuda feito pelo governo do Cazaquistão, para tentar conter aquilo a que chamou de “grupos terroristas”.

Subscrever A presença russa no país está a inquietar a comunidade internacional, com os EUA a avisarem já que o mundo vai estar “muito atento” à atuação das tropas lideradas por Moscovo e António Guterres, secretário-geral da NATO, a pedir contenção às tropas deslocadas no país.

Vista durante muito tempo como uma das mais estáveis ​​ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, o Cazaquistão, rico em energia, está a enfrentar a sua maior crise em décadas, após dias de protestos contra o aumento dos preços dos combustíveis que se transformaram numa agitação generalizada

Manifestantes armados travaram batalhas com as forças do governo, com as autoridades a anunciarem que 748 oficiais de segurança foram feridos e 18 mortos, dois deles inclusive decepados

“Assustador” Veículos queimados encheram as ruas de Almaty, vários prédios do governo ficaram em ruínas e cartuchos de balas foram espalhados pelo terreno da residência presidencial, que foi invadida e saqueada por manifestantes na quarta-feira

“Eu não sabia que nosso povo podia ser tão assustador”, disse Samal, educadora de uma creche, de 29 anos, à reportagem da AFP

Sob pressão crescente, o presidente Kassym-Jomart Tokayev apelou durante a noite à ajuda da CSTO, dominada pela Rússia, que inclui cinco outros ex-estados soviéticos, para combater o que ele chamou de “grupos terroristas” que “receberam treino extensivo no exterior”

Em poucas horas, a aliança disse que as primeiras tropas foram enviadas – incluindo pára-quedistas russos e unidades militares de outros membros do CSTO – para aquela que é a sua primeira grande ação conjunta desde a sua fundação em 1999.

“Forças de manutenção da paz foram enviadas à República do Cazaquistão por um tempo limitado para estabilizar e normalizar a situação”, disse a CSTO em comunicado, sem especificar o número de soldados envolvidos

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que viu os distúrbios como “uma tentativa inspirada de fora de minar a segurança e a integridade” do Cazaquistão

No pior episódio de violência relatado até agora, a polícia disse que dezenas de pessoas foram “eliminadas” em batalhas noturnas com as forças de segurança em prédios do governo em Almaty

Mais de 2.000 detidos O Ministério do Interior disse que a polícia “avançou para limpar as ruas” e prendeu cerca de 2.300 pessoas até o momento

As autoridades disseram que mais de 1.000 pessoas ficaram feridas nos distúrbios, com quase 400 internados em hospitais e 62 em tratamento intensivo

Os protestos espalharam-se pelo país de 19 milhões de habitantes esta semana em indignação com o aumento de ano novo nos preços do gás de petróleo liquefeito (GLP), que é amplamente usado para abastecer carros no oeste do país.

Milhares saíram às ruas em Almaty e na província ocidental de Mangystau, reivindicando que o aumento do preço era injusto, dadas as vastas reservas de energia do exportador de petróleo e gás Cazaquistão

Para tentar controlar as ações de protesto, o governo promoveu interrupções generalizadas nas comunicações, incluindo sinais de telemóvel, bloqueio de plataformas de mensagens online e internet sem funcionar durante horas

Estes protestos são a maior ameaça até agora ao regime estabelecido pelo presidente fundador do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, que deixou o cargo em 2019 e escolheu Tokayev como o seu sucessor. Tokayev tentou evitar mais agitação anunciando a renúncia do seu gabinete na quarta-feira, mas os protestos continuaram

Novos limites de preço de combustível Com a escalada dos protestos, as autoridades declararam estado de emergência em todo o país até 19 de janeiro, com toques de recolher, restrições aos movimentos e proibições de reuniões em massa

O governo fez outra concessão na quinta-feira, estabelecendo novos limites para o preço do combustível por seis meses, dizendo que medidas “urgentes” eram necessárias “para estabilizar a situação socioeconómica”

Grande parte da contestação parecia dirigida a Nazarbayev, que tem 81 anos e governou o Cazaquistão desde 1989 até entregar o poder a Tokayev

Muitos manifestantes gritaram “Old Man Out!” em referência a Nazarbayev e várias testemunhas confirmaram à AFP que uma estátua do ex-líder foi derrubada na cidade de Taldykorgan, no sul.

Os países ocidentais pediram moderação de todos os lados, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, a telefonar ao seu homólogo cazaque para pedir uma “resolução pacífica e respeitosa dos direitos individuais”

O Cazaquistão, que tolera pouca oposição real, é um aliado importante da Rússia, mas também procurou bons laços com o Ocidente e a China

Um grande exportador de petróleo e gás e um dos maiores produtores mundiais de urânio, o país assinou acordos lucrativos com empresas internacionais de energia

Os críticos dizem que a corrupção generalizada fez com que pouco desse dinheiro chegasse às pessoas comuns, com salários médios mensais no país de menos de 530 euros

EUA atentos Os Estados Unidos garantiram esta quinta-feira que vão monitorizar as tropas russas, destacadas para apoiar as autoridades do Cazaquistão na “pacificação” dos protestos da população, contra qualquer violação dos direitos humanos ou tentativa de “assumir o controlo” de instituições cazaques

“Os Estados Unidos, e francamente o mundo todo, estão a monitorizar qualquer possível violação dos direitos humanos. E também estamos a monitorizar qualquer ato que possa lançar as bases para a tomada das instituições do Cazaquistão”, assegurou o porta-voz da diplomacia norte-americana, Ned Price, em declarações aos jornalistas

Já o secretário-geral da ONU, António Guterrres, pediu contenção às tropas cazaques e estrangeiras deslocadas no país da Ásia central em resposta aos protestos dos últimos dias e sublinhou a importância de proteger o direito a manifestações pacíficas

“Para nós, é importante que as forças de segurança, sejam ou não sejam cazaques, têm de proteger os mesmos padrões de direitos humanos e que demonstrem contenção e proteger o direito de as pessoas se manifestarem pacificamente “, assinalou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, na sua conferência de imprensa diária

Dujarric acrescentou que a Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), aliança militar integrada por seis antigas repúblicas soviéticas, incluindo a Rússia, informou oficialmente a ONU sobre o envio de tropas em apoio às autoridades do Cazaquistão

