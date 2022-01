“Devil in the White City”: el asesino serial real detrás de la nueva serie de Keanu Reeves

Entornointeligente.com / Por GQ México

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! De acuerdo con Variety, la novela se convertirá en una nueva serie de misterio, magia y locura y Keanu Reeves ya está en conversaciones para convertirse en su protagonista, lo que lo llevaría a la famosa World Fair que se llevó a cabo en Estados Unidos en 1893, esto después de que volvió como Neo en la cuarta película de Matrix. Si esto se concreta, sería la primera serie en la que Reeves aparece como protagonista.

La serie está siendo desarrollada para Hulu (por lo que en México probablemente estará disponible a través de StarPlay) y es una más de las adaptaciones de grandes libros que prometen conquistar a la audiencia (como pasó con películas y series como The Handmaid’s Tale, The Stranger y The Lost Daughter).

Leonardo DiCaprio compró los derechos para hacer una película en 2010 y estaría dirigida por Martin Scorsese, pero más tarde el dúo se unió a Hulu para crear la serie, con los dos primeros capítulos bajo la dirección de Todd Field, director de Little Children e In the Bedroom. También cuenta con la colaboración de Sam Shaw, quien trabajó en series como Manhunt y Castle Rock de Stephen King.

El reparto:

Todavía no hay nada confirmado, pero Keanu Reeves es el primer candidato para encabezar el reparto, probablemente con uno de los dos personajes principales alrededor de los que se desarrolla esta historia, combinando ficción con hechos y personas reales.

¿De qué se trata The Devil in the White City?

La novela cuenta la historia real de dos hombres cuyas historias se conectan después de que ambos son testigos de la revolucionaria Feria Mundial que sucedió en Chicago en el año 1893. Esos dos hombres son un arquitecto y un brutal asesino en serie (considerado el primero de la historia).

Los eventos se centran en Daniel H. Burnham, un talentoso arquitecto que está trabajando como loco para poder dejar su huella y sorprender a todos en la feria, y Henry H. Holmes, un médico carismático que se hizo famoso después de que diseñó su propio “Castillo del Asesinato” cerca del lugar de la feria, su castillo era un lugar donde se dedicaba a torturar y mutilar a sus víctimas, principalmente mujeres jóvenes.

Para leer más, ingresa aquí

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com