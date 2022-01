Aumento de casos de Covid pela ômicron faz países europeus agirem para maior vacinação

Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Como você avalia a experiência de assistir este vídeo no g1 ?

Muito ruim

Muito boa

Como podemos melhorar?

Seguinte Queremos saber sua opinião

Resposta enviada. Agradecemos sua participação.

Aumento de casos de Covid pela ômicron faz países europeus agirem para maior vacinação Entre as medidas, estão a exigência do passaporte vacinal em vários locais e a obrigatoriedade da imunização a partir de uma idade específica. Por Jornal Nacional

06/01/2022 22h08 Atualizado 06/01/2022

Países da Europa apertam as restrições aos não-vacinados

O aumento do número de casos com a variante ômicron está levando vários países europeus a adotar medidas para convencer todo mundo a se vacinar.

O cerco para os não vacinados está se fechando na França . Parlamentares aprovaram a obrigatoriedade do passaporte da vacina , que vai passar a ser exigido para a entrada em bares, restaurantes e até no transporte público . O governo quer que a medida entre em vigor ainda em janeiro.

O governo da Itália decidiu que não vai mais tolerar adultos de mais de 50 anos sem vacina. Quem se recusar será suspenso do trabalho, sem salário. E não é à toa: o país tem o segundo maior número de mortos no continente desde o início da pandemia.

Nas ruas, a maioria tem se mostrado a favor da decisão.

“Estamos vivendo uma situação coletiva. Por isso, a escolha deve ser baseada em todos nós, não apenas em uma só pessoa”, diz um médico americano que mora na Itália .

A Áustria anunciou que quer tornar a vacinação obrigatória a partir de fevereiro . E, na Grécia , a obrigatoriedade para maiores de 60 anos começa a partir do dia 16 de janeiro.

Casos de coronavírus batem recorde no mundo: mais 2,5 milhões de pessoas contaminadas em um dia Quais são as regras para a entrada de brasileiros na Europa ? França registra novo recorde com mais de 270 mil novos casos de Covid

As novas medidas chegam com a disparada de casos no continente, que já está dominado pela variante ômicron.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi enfático: com toda a pressão nos serviços de saúde, “é uma tragédia que ainda haja gente falando bobagem contra as vacinas” .

Pelo segundo dia seguido, Portugal bateu recorde de casos de Covid. Quase 40 mil nas últimas 24 horas. O país tem uma das taxas de vacinação mais altas do mundo e, por isso, mesmo com a explosão de novos contaminados, o número de mortes está 70% menor do que no início de 2021.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com