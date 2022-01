Acusan de antisemita a J.K. Rowling autora de “Harry Potter”

Entornointeligente.com / Circunstancias como la ausencia de Rowling en el reciente especial de HBO Max “Regreso a Hogwarts” , indica que la situación entre ella y el estudio no esta del todo clara. Todo a raíz de su aparente posicionamiento ante el colectivo trans, alineadose con el feminismo transexcluyente (o TERF) lo cual ha despertado muchas criticas.

Informate más “Harry Potter: Regreso a Hogwarts”, ¿Emma Watson o Emma Roberts? Si hacia falta más, el pasado 16 de diciembre el expresentador de The Daily Show Jon Stewart hizo unas declaraciones que abordaban algunos aspectos problemáticos de las novelas, fielmente llevadas al cine por Warner Bros . Se trata de los duendes de Gringotts, que dirigen el banco del mundo mágico y que ya en el pasado han sido vinculados con supuestas caricaturas antisemitas. En esta línea, precisamente, indagó Stewart en el último episodio de su podcast The Problem with Jon Stewart . “Así es como sabes que los judíos todavía están donde están”.

“La gente piensa ‘oh, mira eso, es Harry Potter’. Y tú piensas ‘no, esa es una ilustración de un judío en una obra literaria antisemita. J.K. Rowling pensaría ‘¿Podemos hacer que estos tipos dirijan nuestro banco?’”. ¿A qué obra literaria se refiere Stewart? Pues al infame Los protocolos de los sabios de Sion , libro antisemita publicado en 1903 dentro de la Rusia zarista que buscaba justificar ideológicamente el linchamiento de judíos. La obra cuenta con unas ilustraciones que Stewart vincula con el aspecto de los duendes.

image.png Duendes de Gringotts

Warner Bros. En el universo de Harry Potter los personajes pueden “montar en dragones y tener una lechuza como mascota”, prosigue Stewart. “Pero, ¿Quién debería controlar el banco? Los judíos. ¿Y si los dientes fueran más afilados?”. El humorista asegura que le decepcionó la reacción del público cuando las películas empezaron a llegar a los cines a partir de 2001. “Fue una de esas cosas que vi en pantalla y esperaba que la multitud dijera ‘santo cielo, Rowling solo ha incluido judíos para dirigir el maldito banco subterráneo. Todo el mundo pensando que fue cosa de magia. Fue tan raro”.

La denuncia de Stewart, en cualquier caso, no es nueva. Las suspicacias levantadas por los duendes de Gringotts ya han provocado en el pasado que el humorista Pete Davidson, por ejemplo, se manifieste contra ellas. “Los bosques están controlados por centauros, las escuelas están dirigidas por magos y fantasmas. Pero, ¿Quién controla los bancos? Judíos, obviamente. Pequeños duendes judíos de nariz gigante”.

