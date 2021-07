Para Radío acceso a registro de cultivadores y clubes de cannabis “no sintoniza con la idea de un país de libertad”

Daniel Radío , titular de la Secretaría Nacional de Drogas, volvió a marcar este lunes su desacuerdo con al artículo del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que habilita al Ministerio del Interior a acceder a la dirección y ubicación de los autocultivadores y clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis ( Ircca ).

“Ese artículo es un error, está equivocado, no tendría que estar”, comenzó destacando el jerarca en diálogo con “Más temprano que tarde” (El Espectador) sobre la inclusión del artículo 72 del proyecto de ley que se discutirá en el Parlamento. Días atrás, Radío ya había manifestado que debería ” ser extirpado “, marcando una clara diferencia con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber , que había retrucado: ” No se puede desconfiar del Ministerio del Interior “.

Radío manifestó que dicho artículo no corresponde “primero por una cuestión formal (…) las rendiciones de cuenta no deberían servir para este tipo de artículos, no rinde cuentas de nada, ni representa ajuste de nada tampoco en términos presupuestales”.

Además, consideró que “es un error porque transmite una idea equivocada. Parece que el Ejecutivo estuviera queriendo eso, cuando en realidad, yo puedo hablar desde el gobierno, y yo desde el gobierno digo que no comparto ese artículo”.

“Es más, ayer en un programa de TV alguien leía un mensaje del presidente de la República que decía ‘yo soy más partidario de más libertad en este tema’. Ergo, yo represento más la voz del presidente en este tema, y por lo tanto me parece que es un artículo que no tendría que estar incluido en la Rendición de Cuentas”, remarcó.

Lamento “mucho” su inclusión, dijo Radío y sostuvo que “genera una distorsión entre un trabajo conjunto que veníamos haciendo con el nuevo ministro del Interior (Luis Alberto Heber), con el que estábamos llegando a acuerdos interesantes”.

El exdiputado del Partido Independiente también contó como se enteró de este paso: “Estaba acostado, hace dos o tres días, y me informan que aparece este artículo en el reglamento. No podía creer, yo (…) es de mal gusto haber incluido este artículo”, dijo.

Para graficar su postura, expresó: “Esto es un enfrentamiento dentro del gobierno. Tenemos una dificultad, que además en los hechos no se estaba dando. Se da a punto de partida de que aparece este artículo, sorpresivamente”.

“Yo me animo a hablar por el Ejecutivo en este tema. En el Ejecutivo no hay acuerdo en este tema”, retrucó, y lanzó: “Este artículo sintoniza con gente que no sintoniza con la idea de un país de libertad, que es lo que quiere el presidente de la República”.

“Además, entrampamos a las personas. Le decimos: ‘inscríbanse porque este dato es reservado, y resulta que no es reservado. Entonces no está bien”, enfatizó el jerarca.

“Como confío en la racionalidad y en el sentido común de los legisladores creo que ese artículo no va a prosperar”, estimó.

