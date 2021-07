Para quienes lo ignoran: “Los Canarios somos macaronesios”

Entornointeligente.com / Para quienes lo ignoran: “Los Canarios somos macaronesios”

Por Bruno Perera

Aunque a alguno le suene a extraño o exótico, etc; los archipiélagos: Canarias, Maderia, Salvajes, Azores y Cabo Verde, son cada uno conjuntos de islas e islotes de origen vulcanológico que pertenecen a la región llamada Macaronesia, y por ello cada nativo de estas islas es macaronesio.

La palabra macaronesia proviene del griego y se forma a partir de dos vocablos: “makáron”que equivale a felicidad y “nesoi” a islas. Por lo tanto, estamos hablando de un gentilicio que hace referencia a unas islas que están geográficamente asociadas por la cercanía habida entre las mismas. En este caso, no se trata de un archipiélago concreto sino de cinco, situados en el Océano Atlántico. (En lo que se refiere a Canarias, también son conocidas como “islas afortunadas”, un sobrenombre que está ligado con el origen etimológico del término macaronesia= islas de la felicidad).

Estos grupos de islas e islotes comenzaron a nacer de procedencia volcánica a través de grietas=fisuras que se produjeron en el lecho marino mientras se daba la separación y disgregación del continente Pangea que, dio lugar al estiramiento y adelgazamiento de las placas tectónicas y a la creación de las profundidades habidas en varios océanos y mares, y sobre todo en el Océano Atlántico que es donde baso este artículo.

De la información general que he obtenido de lo que he leído en libros y de la que hay publicada en varios medios de comunicación, en documentales y en vídeos, he aprendido que, según se fracturaba Pangea, dentro del periodo de hace unos 200 millones de años, en tiempos finales del Triásico y comienzo del Jurásico, se dio paulatinamente el comienzo del nacimiento de los archipiélagos que componen la Macaronesia, desde rumbos de más o menos “este” a “oeste” – Y lo dicho se produjo según la localización geografía física de cada grupo de islas e islotes mencionados-.

(1). Madeira, Portugal, 5 islas. Contando desde el presente hacia atrás, este archipiélago comenzó a crearse a través de la isla Madeira, hace unos 140 millones de años. La cima más alta de Madeira asciende desde el lecho marino desde una profundidad de 0m a unos 4.000m hasta llegar a la cúspide de Pico Ruivo que tiene 1.862m de altitud desde el nivel de mar. Estas islas que ya eran conocidas por fenicios y griegos, fueron redescubiertas por los navegantes portugueses, Tristão Vaz Teixeira y João Gonçalves Zarco en 1418 y 1419. Sus primeros habitantes fueron de origen portugués.

(2). Canarias, España, 8 islas. Contando desde el presente hacia atrás, este archipiélago comenzó a crearse hace unos 19 millones de años a través de Lanzarote desde el lecho marino 0m hasta alcanzar una altitud de 1.670m. Desde el nivel de mar el pico más alto de la isla es Peñas del Chache tiene unos 670m y está situado al norte, en el municipio de Haría. Sus primeros habitantes fueron de origen bereber, quizás pueblo que emigró hacia las islas unos 600 años AC desde Esauira antiguo puerto de Mauritania Tingitana, nación que gobernaba Juba I, y que en presente pertenece a Marruecos. Las islas fueron descubiertas por fenicios, griegos y árabes años DC, y Lancelotto Mallocelo colonizó Lanzarote por unos años en fechas 1340 DC, pero también de dice que la fecha de estancia de Lancellotto en Lanzarote fue 1312. Imposible porque según nuevos estudios el personaje nació en 1304 DC. La colonización de las islas Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, fue llevada a cabo por Jean de Bethencourth y Gadife de La Salle entre 1402-6, y el resto de islas, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, por la Corona española a partir de 1406 hasta 1496.

Sin sumarios

(3). Azores, Portugal 9 islas. Santa María fue la primera en emerger, hace 8, 12 millones de años. Estas islas han venido naciendo según los continentes americanos, el europeo y el africano han continuado separándose y creando la dorsal Mesoatlántica. Fueron descubiertas por Portugal en los años 1420, pero su historia de descubrimiento tiene una larga controversia muy amplia como para no explicarla en este corto artículo. Ver enlace para una mayor información:

Azores – Wikipedia, la enciclopedia libre

(4). Archipiélago Salvajes, Portugal 3 islas y varios islotes, situado cerca de Canarias. No he encontrado dataciones absolutas sobre la edad de estas islas e islotes, pero su propia geología indica que son bastante viejas. Se estima que emergieron en el mismo periodo en que lo hicieron Lanzarote y Fuerteventura, hace unos 18-19 millones de años. Estas islas e islotes suelen estar habitadas por periodos cortos por el personal que cuida de los faros de navegación, y debido a que España alega que Salvajes no son islas que puedan mantener vida humana, el Gobierno español mantiene un litigio en Naciones Unidas con Portugal en relación con la ZEE de 200mn.

(5). Rep. Archipiélago de Cabo Verde 10 islas. Comenzaron a formarse de origen volcánico en el Jurásico, hace unos 25-15 millones de años, cuando empezaron a emerger las islas más orientales. Fueron descubiertas y colonizadas por separado a partir del año 1420-62 por varios navegantes portugueses. Son ínsulas que se dedicaron durante años a la esclavitud donde guardaban a los esclavos que prendían en África y que transportaban en barcos y vendían en tierras americanas. Su población es mayormente de origen negroide africano. Idioma portugués.

En resumen, podríamos confirmar que los archipiélagos que componen la Macaronesia no son africanos, sino que, quien allá en (los años de las peras) diseñó los mapas puso a estos territorios en el conjunto de África ignorando que no pertenecían a tal continente. Hoy se sabe que son originalmente de procedencia volcanológica. Y si nos atenemos a las poblaciones que los habitan, se podría aceptar que Cabo Verde es mayor parte de población de origen negroide africano, y que también Canarias actualmente todavía conserva un porcentaje que quizás llegue a un 50% de población de origen bereber africano. Pero si comparamos los territorios del sur de Europa mediterránea con los archipiélagos, se concluye que esas naciones sur europeas vecinas de África poseen más población de origen africano que la habida en la Macaronesia, que da a entender que la Macaronesia es un conjunto de archipiélagos que deben ser catalogados como una región única separada del continente africano.

Final: Ruego no tomen este relato como hechos históricos 100% verídicos. Más bien con lo que explicó, si se da el caso, entreténganse con ello, o si se aburren o les parece algo de niños de colegios de primaria, diríjanme en comentarios cuantos tacos les apetezcan. No se preocupen, serán todos totalmente bienvenidos y aceptados con gracia.

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com