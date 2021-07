Nueve defunciones deja la Covid-19 en las últimas 24 horas en el país; se detectan 605 casos positivos nuevos

Entornointeligente.com / En las últimas 24 horas se han registrado 9 defunciones debido a la Covid-19, con lo que se totalizan 6,583 muertes acumuladas, para una letalidad del 1.6%, detalló el informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) de este lunes 5 de julio.

En Panamá se contabilizan 389,434 pacientes recuperados del nuevo coronavirus. En tanto, los casos activos totalizan 12,711.

Mientras que este lunes se detectaron 605 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 408,728.

De acuerdo con el Minsa, se aplicaron 6,707 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 9%.

