Informe refleja que la mayoría de las personas no recibió dosis anticovid

Entornointeligente.com / El abogado Pedro Meilán, quien representa al Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) en el caso de la vacunación clandestina , informó que según el informe presentado por el Instituto Gorgas, la mayoría de las personas que participaron de dicho proceso irregular no recibieron las dosis contra la COVID-19.

Explicó que el documento refleja que de 16 personas a las que se les practicaron exámenes para determinar si habían producido anticuerpos , al menos 13 arrojaron resultados negativos.

“El informe refleja que la mayoría de estas personas no recibieron vacunas, no les fue aplicada ningún tipo de vacuna, lo que concuerda más o menos con una de las declaraciones de la persona que está siendo investigada que dice que él aplicó agua salina, entonces de 16 creo, casi 13 o 14 salieron que no recibieron vacuna”, detalla.

Agrega que los otros tres ciudadanos sí dieron positivo a la presencia de anticuerpos, sin embargo, no se puede garantizar que los mismos hayan sido generados producto de la vacunación o porque hayan sido asintomáticos.

“Las otras 3 personas que sí mantenían en su organismo algún tipo de inmunidad o de antígeno como se le debe llamar, no se puede determinar si fue por vacunación porque el informe dice claramente que estas personas pueden haber adquirido esos anticuerpos producto de que fueron asintomáticos”, explicó.

