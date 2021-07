Encuentran sin vida a joven desaparecido en Playa Venao

Entornointeligente.com / Rescatistas de la provincia de Los Santos lograron ubicar la mañana del lunes el cuerpo sin vida de un joven, reportado como desaparecido desde el viernes 2 de julio en playa Venao , provincia de Los Santos.

Versión impresa Según se informó, el cuerpo sin vida del joven, de quien solo se informó que es oriundo de la provincia de Coclé , fue hallado por el equipo de búsqueda a aproximadamente dos kilómetros donde desapreció, en el sector conocido como playa Caracucha.

Durante todo el fin de semana, unidades de entidades como el Sistema Nacional de Protección Civil, Servicio Nacional Aeronaval, Policía Nacional , y los bomberos , participaron de una intensa búsqueda, con el fin de encontrar al joven, sin éxito.

Fue así como una vez reiniciada la búsqueda este lunes, pudieron ubicar el cuerpo sin vida, cerca de un sector con muchas piedras, según relató Rómulo Cohen, director del Sinaproc en Los Santos.

Según indicó el joven se encontraba disfrutando de la playa Venao con otras tres personas, cuando fue sorprendido por una ráfaga producto del mal tiempo que imperaba en el sector.

Las otras tres personas lograron salir con vida, sin embargo el joven no fue visto nuevamente por sus acompañantes.

La alerta sobre su desaparición la dieron surfistas del área, quienes también se sumaron a las labores de búsqueda.

Venao es una playa con gran cantidad de visitantes de todo el país, principalmente deportistas y profesionales del surf, debido a sus grandes olas, por lo que las autoridades pidieron a los bañistas no ingresar a la misma si las condiciones del tiempo no son apropiadas.

Cohen pidió a los asistentes seguir las recomendaciones de los guardavidas , así como de los profesionales del surf que se encuentran en el área y que brindan orientación a los visitantes.

