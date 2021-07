En primera sesión dirigida por Crispiano Adames, pleno de la Asamblea retoma proyecto sobre cigarrillos electrónicos

Entornointeligente.com / El pleno de la Asamblea Nacional retomó la discusión del proyecto de ley 178 sobre los cigarrillos electrónicos este lunes, 5 de julio, primer día de sesiones ordinarias bajo la presidencia del perredista Crispiano Adames .

El diputado, quien fue electo jefe de ese órgano del Estado el pasado 1 de julio para el periodo 2021-2022, comenzó la sesión de manera puntual: a las 3:30 p.m. y con el canto del himno nacional, como estaba en agenda.

Una vez ocupó la silla de la presidencia advirtió a sus colegas que el periodo de incidencias sería de 30 minutos en total. Por lo que los diputados debían hacer uso de la palabra en menos de dos minutos. Y lo hizo cumplir.

El primer proyecto que comenzaron discutir fue 178 el objetado por el el Ejecutivo, y que está en segundo debate. Se trata de la propuesta sobre la prohibición para el uso y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares con o sin nicotina.

Este documento, que, además, prohibía en el país la compra o promoción por internet de estos dispositivos, había recibido varias críticas por parte de grupos empresariales y ciudadanos, que la consideraban una propuesta inconsulta.

Fue entonces que el mandatario Laurentino Cortizo vetó los artículos 1, 3 y 4, del proyecto 178 ,y se dejó claro que los artículos 1, 6,8 y 9, “en esencia, cumplen los mismos objetivos que ciertas regulaciones administrativas emitidas por el Ministerio de Salud que se encuentran vigentes”.

En la sesión del pleno de este lunes, los diputados presentaron algunas propuestas de modificación. Las mismas fueron leídas por la subsecretaria general, Dana Castañedas.

Cuando se cumplió la hora y media de sesión, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Kayra Harding, decretó un receso hasta el martes.

