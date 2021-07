El Salvador: mujeres denuncian alza en casos de feminicidios

Entornointeligente.com / Organizaciones feministas se volvieron a concentrar este domingo (04.07.2021) en una plaza de la capital de El Salvador para denunciar un alza en la cifra de feminicidios, el “abandono” estatal y exigir una política pública de prevención de estos crímenes de odio, luego de realizar una vigilia la noche anterior junto a familias de personas desaparecidas .

Keyla Cáceres, de la organización Colectiva Amorales , dijo a la agencia Efe que en lo que va del 2021 los casos se han elevado 60% respecto a 2020, sin detallar las cifras. “Lo que estamos viendo es que existe una mayor vulneración, porque no hay ninguna política de prevención directa alrededor de los feminicidios”, indicó la activista y añadió que “hay una disminución en las unidades especializadas” de atención policial a las mujeres víctimas de violencia machista.

“Las mujeres nos encontramos en un abandono y en un quiebre del Estado de derecho”, porque lo “poco que teníamos ahora está totalmente fracturado y no hay ninguna evidencia que vaya a mejorar”, subrayó Cáceres. Asimismo, la activista denunció que las autoridades no dan crédito a las denuncias de violencia contra las mujeres y no responden adecuadamente.

Durante el primer trimestre del 2021, la Policía Nacional Civil (PNC) registró 28 feminicidios, lo que representa 115% más que en los mismos meses del 2020, cuando se computaron 13 casos. Las cifras del sitio de transparencia de la PNC dan cuenta también que -durante todo el 2020- se registraron 70 feminicidios, de los que el principal grupo de víctimas es el de mujeres de entre 25 y 29 años.

Amnistía Internacional considera a El Salvador uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres, ya que -solo en 2016 y 2017- registró tasas de feminicidio de 16 y 12 por cada 100.000 habitantes, respectivamente, por encima de lo considerado a nivel internacional como una epidemia.

