Ejecutan Modern Warfare 2 a través de Windows 11 instalado en un OnePlus 6T

Entornointeligente.com / Windows 11 está siendo el juguete nuevo de muchos fans del modding. El nuevos sistema operativo de Microsoft que ya se encuentra en manos de algunos miembros Insider para testear, nos está dando sorpresas varias en cómo resuelve algunos problemas que le hubieran venido genial al ya muerto y enterrado Windows Phone.

Por ello una de las novedades más potentes que podemos tener es que el sistema de los de Redmond es instalable en dispositivos con arquitectura ARM. Gracias a ello hemos visto como el sistema operativo se ejecuta en móviles; aunque con alguna que otra dificultad.

Call of Duty Modern Warfare 2 se comporta en el One Plus 6T con Windows 11 Así que aprovechando esa oportunidad que brinda Windows 11, hacker polaco Adrian “edi194” Misiak ha conseguido instalarlo en un dispositivo modesto de gama media como es el One Plus 6T y ejecutado tanto 3D Mark como Call of Duty: Modern Warfare 2.

Como podemos ver en el vídeo, el juego es funcional, aunque algún que otro baile de frames si que se aprecia. Eso no quita que la hazaña sea impresionante y que siente las bases para mover juegos de escritorio en móviles con algo más de “chica” en su hardware.

El avance de Windows 11 en móviles El desarrollo parece estar avanzando bien, de hecho la CPU y GPU de procesador Snapdragon 845 rinden de manera decente para ser un port casi. Sin embargo hay algunos elementos que todavía no funcionan:

WiFi (workaroud: ethernet dongle) Audio (Solo funciona vía bluetooth). Llamadas/Mensajes. Algunos sensores. El proyecto seguirá evolucionando y puedes echarle un vistazo a la documentación oficial en la web de Renegade Project.

Jose Angel

Administrando esta casa desde el 2014. Me encanta jugar a todo lo que de logros y soy un apasionado fan de los productos de Microsoft.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com