Ed Sheeran revela a Ibai Llanos su ‘conexión Murcia’ y confiesa que sus principales aficiones son “beber y pintar”

Entornointeligente.com / Ibai Llanos ha celebrado este lunes su esperada entrevista al cantante británico Ed Sheeran , que le ha confesado al influencer español su amor por España y su conexión con Murcia . Además, ha relevado cuáles son sus más queridas aficiones: “Pintar y beber”.

El célebre autor de The Shape of You ha dialogado con Llanos en su sección Charlando tranquilamente en Twitch , por la que habían pasado previamente personajes como Aitana o Piqué . Esta entrevista era muy esperada porque es de las primeras que Llanos hace con un cantante internacional.

Llanos ha abordado con Sheeran una variedad de temas, como la afición del artista por el fútbol y por España , y su temprana conexión con nuestro país.

El cantante ha dicho que visita la Península unas dos veces al año, y lo hace desde muy pequeño, porque un primo suyo está casado con una mujer oriunda de Murcia. “No me jodas”, ha sido la espontánea respuesta de Llanos.

“España siempre ha sido un destino de vacaciones para los ingleses y siempre he estado enamorado de Barcelona, es una ciudad increíble, adoro la Sagrada Familia”, ha asegurado.

Confundido con Ron Weasley Llanos ha confesado a Sheeran que hasta hace algunos años pensaba que él era el actor Rupert Grint , que interpreta a Ron Weasley en la saga Harry Potter. “Pensaba que Ron era Ed Sheeran”, le dijo el influencer . “Hace seis o siete años le dije a un amigo, ‘Sí, es Ron Weasley, que ahora se dedica a la música”.

Sheeran admitió el parecido y relató que es amigo de Rupert Grint y que para confundir a sus seguidores lo incluyó en un vídeo interpretando a él mismo.

Ibai le ha preguntado sobre el reciente parón en su carrera . Sheeran le explicó que en realidad no estaba descansando, sino que había tenido una gira muy intensa. Para sus canciones se inspira en la vida misma, y tras dos años de gira, creyó que necesitaba vivir un pco de vida real para después ponerse a escribir.

“Un amigo muy cercano ha muerto recientemente, me he convertido en padre , lo que es una experiencia completamente nueva, y he cumplido 30 años, por lo que creo que me estoy haciendo viejo”, añadió el cantante. “Ahora tengo un montón de experiencias nuevas en este álbum”.

Llanos le ha preguntado por su afición a los videojuegos y Sheeran ha mostrado a cámara un cartucho de Nintendo para probarlo. Reveló que su personaje favorito de Pokémon es Squirtle.

Pero confesó que su verdadera afición es pintar, y mostro un cuadro de su autoría que estaba colgado al fondo de la habitación. “Pintar y beber”, dijo entre risas.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com