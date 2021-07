Copa America, il Brasile batte il Perù e va in finale

Entornointeligente.com / (ANSA) — ROMA, 06 LUG — Il Brasile si è qualificato per la finale della Copa America battendo ieri sera il Perù per 1-0, grazie al gol di Lucas Paquetà al 35′ su assist di Neymar. Il Paese ospitante del torneo sarà dunque sabato al Maracanà per cercare di conquistare il decimo titolo. Stasera si decide la sfidante, nel match tra Argentina e Colombia. (ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

