Chat de WhatsApp en español de los CDC busca resolver dudas del covid-19 y la vacunación | Video

Entornointeligente.com / “La finalidad es que todas las personas que están dentro de EE.UU. se vacunen”, dice Luisana Pérez, secretaria de Prensa del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). La funcionaria informa que los interesados pueden hacer preguntas y resolver sus dudas sobre el covid-19 a través de un chat de WhatsApp en español. Pérez aclara que la vacuna es gratis y que, cuando uno se inocula, la información personal no se comparte con otras autoridades, por lo que no deben de tener miedo sin importar su condición migratoria.

