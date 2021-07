AMD RX 6600 XT y RX 6600 aparecen en el sitio web de PowerColor

Entornointeligente.com / La existencia de las RX 6600 XT y RX 6600 es un hecho y solo falta que AMD haga su anuncio oficial para el mercado de escritorio. PowerColor es el primer fabricante que ya lo está listando en su página web.

El sitio web de PowerColor ya cuenta con las categorías para las tarjetas gráficas Radeon RX 6600 XT y Radeon RX 6600 . Ambos modelos utilizan una GPU Navi 23 , donde el modelo XT es el que utiliza el chip al máximo de sus posibilidades.

Lo que conocemos del modelo AMD RX 6600 XT es que utiliza el chip Navi 23 XT que cuenta con 2048 Stream Processors. Este modelo utiliza unos 8 GB de memoria GDDR6 con un bus de 128 bits. La memoria tendría una velocidad de 16 Gbps para un ancho de banda total de 256 GB/s.

Este modelo debería de ofrecer un rendimiento destacable para jugar a 1080p con un consumo no demasiado elevado. La fecha de lanzamiento sigue siendo un misterio, pero no debería de tardar demasiado.

Desafortunadamente, PowerColor no da muchos detalles sobre las especificaciones de este modelo, por lo que no conocemos cuales van a ser las velocidades de reloj de ambos modelos.

El diseño de refrigeración consistiría de un solo ventilador y podría requerir de un solo conector de 8 pines para alimentarse.

De momento, AMD sí ha lanzado un par de productos que utilizan el chip Navi 23 , entre ellos las RX 6600M para portátiles, Radeon Pro W6600 para portátiles profesionales, y la variante para los automóviles Tesla. Os mantendremos informados.

