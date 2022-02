Viral | El hilo que explicó la relación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Entornointeligente.com / Compartir Recientemente las redes sociales reavivaron una de las relaciones más curiosas que se dieron dentro del mundo del entretenimiento; ni más ni menos que la de Miley Cyrus y Liam Hemsworth . ¿La razón? Bueno, pues apareció un hilo de Twitter en el que contaron la intensa relación que ambos tuvieron y que acabó en divorcio hace dos años.

Para ponerlos en contexto, Miley y Liam se conocieron en 2009 , cuando ambos trabajaron en la película The Last Song . En aquel momento, la cantante lo presentó como su mejor amigo; sin embargo, la química entre los dos hizo que la actriz de Hannah Montana sintiera atracción por él porque de acuerdo con Cyrus, no sabían quién era, no conocía su trabajo y mucho menos tenía una idea preconcebida de ella. Ahí comenzó todo.

De acuerdo con el hilo publicado por la cuenta @milesholy, Miley Cyrus y Liam Hemsworth “confirmaron” su relación ese mismo año, cuando los captaron besándose en el aeropuerto de Nashville . Desde ese momento, el actor la acompañó en su gira por Reino Unido –aunque lo seguía llamando su amigo– y fue justo en esa época donde apareció una actitud que la chaviza de ahora diría que es una red flag, pues él le pidió que cerrara su cuenta de Twitter.

Las rupturas y reconciliaciones siguieron hasta que en 2018 oficialmente se casaron sin avisarle prácticamente a nadie ; en la ceremonia solo estuvieron presentes sus familias y amigos más cercanos. Sin embargo, luego de perder su casa en Malibú y tras ocho meses de matrimonio, Liam y Miley se separaron definitivamente , cerrando por completo una de las historias más intensas y llenas de regresos dentro del mundo del entretenimiento.

