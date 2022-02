Valve pone fecha a sus próximas rebajas y eventos temáticos de Steam

Entornointeligente.com / Con la venta del Año Nuevo Lunar llegando a su fin, parece que Valve no quiere dejarnos tiempo para volver a guardarnos la cartera, anunciando las fechas de las próximas rebajas de Steam, así como diversos eventos temáticos cargados de ofertas que podremos esperar a lo largo de este 2022.

De igual manera que ya ocurrió con las últimas rebajas de año pasado , en esta ocasión ha vuelto a ser la propia Valve la que ha filtrado la fecha de su próximo gran evento, sorprendiendo con la ausencia de un evento especial para San Valentin para llevarnos directamente al Steam Next Fest, que dará comienzo el próximo 28 de febrero . Así pues, una vez concluya este evento de tan sólo una semana de duración, habrá que esperar un poco hasta el próximo gran evento de ventas, Steam Summer Sale, que comienza el 23 de junio.

Sin embargo, como bien adelantábamos, parece que seguiremos contando con diversas rebajas de Steam para sobrellevar la espera, con una serie de eventos de ventas temáticos más pequeños centrados en géneros específicos de juegos , quedando el calendario previsto de la siguiente manera:

Remote Play Together (juegos cooperativos): del 28 de febrero al 7 de marzo JRPG : del 14 de marzo al 21 de marzo SimFest (simuladores): del 28 de marzo al 4 de abril Die-a-lot (acción y roguelite): del 2 de mayo al 9 de mayo Carreras : del 23 de mayo al 30 de mayo Survival : del 18 de julio al 25 de julio Si bien los nombres nos dejan una descripción más que clara sobre lo que podremos esperar en cada uno de estos pequeños eventos de rebajas, lo que no está tan claro es cuántos de estos juegos recibirán estos descuentos, ni cómo de potentes serán en comparación con las rebajas de Steam habituales. Sin embargo, no deja de ser una gran oportunidad para poder darnos un capricho o hacer un buen regalo.

