Sessie over huwelijk volgens Sanatan Dharma

PARAMARIBO – “We willen graag dat mensen hun religie beleven vanuit kennis, maar dat ook niet-Hindoes leren wat al deze handelingen betekenen.” Stichting Yuvadal Suriname, een jongerengroep die zich op sociaal en cultureel gebied profileert in de samenleving, organiseert daarom zondag de informatiesessie ‘Het huwelijk volgens de Sanatan Dharma’ in samenwerking met Shree Sanatan Dharm en Trishul Radio TV.

Hindoehuwelijken staan bekend als grootse feesten die wel drie dagen kunnen duren en staan bol van vele religieuze handelingen en symbolische rituelen. Tijdens de sessie zullen enkele praktische situaties worden besproken. “Er is een grote belangstelling over dit onderwerp. Yuvadal Suriname heeft een aantal vragen uit de gemeenschap gekregen”, vertelt voorzitter Alida Hyslop. “We hopen hiermee de gemeenschap te informeren over de achtergrond van verschillende rituelen en onduidelijkheden wegnemen.”

Eventuele vragen worden volgens de geschriften door de geleerden beantwoord. Om een breder publiek te bereiken zal de informatiesessie live worden uitgezonden via Trishul Radio en TV en Facebook . Voor het programma, dat om half vijf ‘s middags aanvangt, zijn twee uren uitgetrokken. De sessie wordt geleid door de pandits Bisnoepersad Dwarka, Dewkoemar Sewgobind en Vijay Kanhai.

