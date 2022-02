Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Como você avalia a experiência de assistir este vídeo no g1 ?

Muito ruim

Muito boa

Como podemos melhorar?

Seguinte Queremos saber sua opinião

Resposta enviada. Agradecemos sua participação.

Paes vê 'salto alto' de Lula ao apoiar Freixo no RJ; deputado diz que prefeito ‘quer dividir’ Prefeito do Rio disse que ex-presidente Lula não seria relevante para eleição no estado. Declaração gerou reações de políticos como presidente da Alerj, André Ceciliano. Por g1 Rio

05/02/2022 20h40 Atualizado 05/02/2022

1 de 2 Foto de arquivo: Eduardo Paes durante coletiva de imprensa no Rio de Janeiro — Foto: REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Foto de arquivo: Eduardo Paes durante coletiva de imprensa no Rio de Janeiro — Foto: REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O prefeito do Rio de Janeiro , Eduardo Paes (PSD), afirmou que observa uma postura de “salto alto” do ex-presidente Lula ao apoiar o deputado federal Marcelo Freixo ( PSB ) na disputa pelo governo do estado. A declaração foi dada em uma entrevista ao Valor Econômico .

“O Lula não é o fator relevante para mim nesta eleição local aqui”, afirmou Paes na entrevista.

“A posição tem sido: ‘Quero governo do Estado, Senado e Presidência da República e quem quiser vir que bata palma pra mim'. A postura do Lula , eu diria com certo salto alto no Rio de Janeiro , não é a de alguém que está buscando somar”, completou o prefeito, que ainda não declarou qual candidato irá apoiar na eleição.

Freixo, por sua vez, reagiu às críticas dizendo neste sábado (5) que a fala do prefeito “divide o Rio onde ele não deveria dividir”. A resposta do parlamentar ao chefe do municipal fluminense foi dada em entrevista ao jornal O Globo .

2 de 2 Foto de arquivo: Ex-presidente Lula e deputado federal Marcelo Freixo — Foto: Reprodução / Rede social Foto de arquivo: Ex-presidente Lula e deputado federal Marcelo Freixo — Foto: Reprodução / Rede social

“O prefeito divide o Rio onde ele não deveria dividir. A minha candidatura tem esse espírito de união. Eu resolvi ser candidato exatamente por esse movimento de mudança que precisamos. Daí, todos os diálogos que estou fazendo e insistindo que são importantes. Nesse sentido, Lula é fundamental para o Rio”, afirmou o deputado federal, que é pré-candidato ao governo do RJ.

O apoio de Lula ao deputado federal Marcelo Freixo , filiado ao PSB no ano passado, vai ao encontro dos objetivos políticos do ex-presidente. Ele pretende uma federação ampla de partidos – junto ao PS B , PV e PC do B – em busca de apoio político para as eleições presidenciais.

Há ainda a possibilidade de filiação de Geraldo Alckmin ao PSB , em meio as negociações de uma possível chapa com Lula . O ex-tucano deixou o PSDB em 2021 depois de mais de três décadas no partido.

Lideranças políticas reagem

Outras lideranças da política fluminense também se manifestaram após as falas de Eduardo Paes . O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano ( PT ), foi contra as afirmações de Paes.

“Ao que pese o nosso profundo respeito pela liderança do prefeito Eduardo Paes , a sua entrevista ao jornal Valor Econômico neste sábado, nos surpreendeu tanto pela forma quanto pelo conteúdo”, escreveu Ceciliano.

O presidente estadual do PT , João Maurício, afirmou que o ex-presidente Lula está dialogando com “diversas forças políticas”.

“Sobre salto alto nas eleições, hoje não deve ter um ser político que tem dialogado tanto com as mais diversas forças políticas do que o presidente Lula , com um diálogo sobre a preocupação com o Brasil, compreendendo que o que está em jogo na eleição nacional é recuperar a democracia, os direitos civis e a dignidade do povo brasileiro”, disse.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com