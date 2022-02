Ministra de la Mujer implicada en agresión verbal a otra mujer

Entornointeligente.com / La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Katy Ugarte, carga con episodios de conflictividad en su historial de maestra. Fue acusada en el 2018 por la directora de la institución educativa donde trabajaba, de haberla agredido. La también congresista (PL) laboró en la escuela 56012 José Carlos Mariátegui de Pampa Ccalasaya, del distrito de Sicuani, capital de la provincia de Canchis, hasta antes de asumir su cargo legislativo.

Según el informe 25-2018, remitido por directora de entonces, Carmen Carrasco Taco, a la Ugel Canchis, Ugarte incumplía reiteradamente con sus funciones como profesora del cuarto grado de primaria. El documento detalla que no presentaba sus unidades didácticas ni sesiones de aprendizaje semanales, como los demás maestros. “La profesora Katy Ugarte continúa cometiendo desacato a la autoridad al no querer recepcionar los memorándum para el cumplimiento de sus funciones”, dice el documento.

La directora, cuenta en el informe que, ante la negativa, en setiembre del 2018, convocó a representantes de la Apafa y al teniente gobernador de la comunidad, para que presencien la entrega del memorándum, pero la respuesta de Ugarte habría sido agresiva. “Con palabras de injuria y calumnia manifestó: ratera de mi trabajo, ratera de los ingresos de la institución educativa, esta ratera no es quien para que me controle, no voy a firmar”, describe el hecho plasmado en un acta de evidencia. “No es la primera vez, la profesora tiene antecedentes donde intervino la comunidad y otras como la calumnia realizada a una ex directora del plantel”, agrega.

Otro incumplimiento de Ugarte, ese año, sería su inasistencia a las actividades ambientales y de gestión de riesgo. “Esta actitud indigna y desconcierta a los demás maestros y maestras que se identifican con la institución educativa (…) disminuye el clima institucional”, dice otro párrafo del informe que solicitaba una sanción para Ugarte.

El dirigente de maestros, Ernesto Meza, puso en cuestión el perfil de la congresista para estar al frente de la cartera de la Mujer. “Con esos antecedentes, de no cumplir sus funciones y agredir a otra mujer. Todo por ser la ayayera del presidente (Pedro) Castillo)”, arremetió.

Intentamos conocer la versión de Ugarte, pero no contestó a nuestro llamado.

Licencia sindical Meza también sacó a la luz otra presunta irregularidad que envuelve a la actual ministra de la Mujer. Según la Resolución Gerencial N° 0916-2021, la última licencia sindical que gozó a Ugarte fue del 1 de marzo al 27 de julio del 2021, un día antes que juramente como congresista. “Según ese documento habría gozado de licencia mientras era candidata y postulaba al Congreso, lo que es irregular”, apuntó.

Sin embargo, hay que precisar que existe otra resolución directoral de la Ugel Canchis N° 1287-2021 que concede permiso del 12 de marzo al 11 de abril. Para Meza, la condición sindical de Ugarte no está clara y amerita esclarecimiento. “Hay un fraude procesal. Las fechas no coinciden y esas denuncias las han hechos otros dirigentes también”, acusó.

Ya antes, Ugarte negó las irregularidades en su licencia sindical. Dijo que intereses gremiales promueven las falsas acusaciones y que su rol como dirigente está en orden.

Denuncia por difamación agravada Para el 14 de marzo, Katy Ugarte, fue citada por el Juzgado Unipersonal de Canchis-Sicuani para la instalación del juicio oral que afrontará por el delito de difamación agravada. Fue querellada por un ex funcionario de Educación, Roberto Escobar.

Dicha audiencia debió llevarse a cabo en setiembre del año pasado, pero su inasistencia motivó que sea declarada reo contumaz y el proceso se retrase. En su defensa, la parlamentaria culpó a su abogado. “Sobre la denuncia que tuve por difamación, yo nunca traté de esconderme o evadir la justicia, estoy y estaré a disposición de la justicia de nuestro país”, dijo en sus redes sociales.

